Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковалевка в четвертый раз отбирает очки у киевлян в последних восьми встречах. Колос – Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов
Александрия пользуется потерей баллов
Фото - Колос
В первом тайме соперники обменялись точными ударами. Позже "хлеборобы" могли даже выйти вперед, но взятие ворот отменили из-за офсайда. После перерыва подопечные Шовковского активнее действовали на чужой половине поля (8 ударов, владение 64%), но счет на табло не изменился.
Коллектив Поздеева остается на 14-й позиции (12 очков). Ковалевка лидирует по количеству ничьих (8). 8 декабря команда будет принимать "Оболонь". Столичный гранд возглавляет таблицу (36 пунктов). В среду игра против сенсационного конкурента за первое место – "Александрии".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 15-го тура УПЛ
Ковалевка. Стадион "Колос"
Голы: Алефиренко, 33 – Бражко, 5
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Черноморец заработал две красные в матче против Александрии до 29 минуты. Бабич забирал свою команду с поля
- "Ему доносят неправильную информацию". Поворознюк обратился к Шевченко относительно стадиона Ингульца
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время