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Ковалевка в четвертый раз отбирает очки у киевлян в последних восьми встречах. Колос – Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Александрия пользуется потерей баллов

Ковалевка в четвертый раз отбирает очки у киевлян в последних восьми встречах. Колос – Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Колос

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В первом тайме соперники обменялись точными ударами. Позже "хлеборобы" могли даже выйти вперед, но взятие ворот отменили из-за офсайда. После перерыва подопечные Шовковского активнее действовали на чужой половине поля (8 ударов, владение 64%), но счет на табло не изменился.

Коллектив Поздеева остается на 14-й позиции (12 очков). Ковалевка лидирует по количеству ничьих (8). 8 декабря команда будет принимать "Оболонь". Столичный гранд возглавляет таблицу (36 пунктов). В среду игра против сенсационного конкурента за первое место – "Александрии".

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Смотрите обзор матча 15-го тура УПЛ

Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос – Динамо 1:1

Голы: Алефиренко, 33 – Бражко, 5

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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