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"Нам в каждом матче непросто": Бражко прокомментировал ничью с Колосом
Неудачная неделя для Динамо
Фото: Динамо
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко поделился впечатлениями от матча 15-го тура УПЛ с "Колосом" (1:1). Игрок отметился забитым мячом.
- Ожидали, что будет так непросто против "Колоса"?
- Конечно, понимали, что будет непросто, нам в каждом матче непросто. Все расстроены, но бывают такие матчи, когда мяч просто не летит в ворота. Мы забили, соперник сравнял счет... Во втором тайме мы создали много моментов, но не мяч не шел. Это футбол, будем работать дальше.
- Ты забил 15-й гол в чемпионате Украины дальним ударом. Бросилось в глаза, что Буяльский сразу взял мяч и понес к центру поля. Было желание забивать еще?
- Не надо было останавливаться, хотелось забивать еще. Но бывают такие дни, когда мяч не летит в ворота.
- Погодные условия, туман насколько повлияли на игру?
- Не сказал бы, что это очень повлияло. Если смотреть метров на 70, то действительно ничего видно не было. А так за 10-20 метров все нормально было видно.
- Так складывается, что с "Колосом" динамовцы стабильно теряют очки один раз в сезоне. Получается, это уже принципиальный соперник для нашей команды?
- В общем, каждый матч по-своему тяжелый, каждая команда настраивается на "Динамо" как на последний бой. Мы тоже настраивались, но так бывает.
- "Александрия" снова сравнялась по очкам с "Динамо", и впереди два матча с ними. Об их важности говорить излишне?
- Конечно, конечно. Все понимают важность этих матчей, поэтому будем играть только на победу в обоих поединках.
- Сейчас все очень расстроены. Насколько тяжело дался этот результат?
- Тяжело, конечно, все эмоции отдали на футбольном поле. Но впереди еще четыре матча перед зимним перерывом, нужно выжимать все из себя.
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