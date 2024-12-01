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Пономарев: Не любая команда может вынудить Шахтер играть на удержание счета. Соперник фактически не имел голевых моментов
Наставник львовян удовлетворен содержанием и результатом поединка
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" прокомментировал ничью в матче с дончанами (1:1).
“Команде с учетом возраста не хватает стабильности и это вполне нормально. Мы можем сыграть качественный матч с "Шахтером", а затем некачественный с аутсайдером. Я благодарен ребятам за игру, ведь не каждая команда может заставить "Шахтер" играть на удержание счета.
Во втором тайме мы полностью переиграли соперника, поэтому результат закономерен. "Рух" был лучше в плане интенсивности, играл качественнее и создал больше моментов. Команда до 60-й минуты играла с тремя центральными защитниками, а после 60-й минуты играла с более атакующей схемой 4-3-3".
"Мы знали, что "Шахтер" будет не в лучших физических кондициях после матча в Лиге Чемпионов. Следовательно, хотели прибавить именно в этот период – сыграть интенсивнее во втором тайме. Кроме гола со стандарта, соперник фактически не имел голевых моментов в этом матче. Убежден, что обе тактические схемы оправдали себя. Также замены усилили игру – Илья Квасница, Олег Федор и Клайвер прибавили остроту в атаке”, – отметил тренер.
4 декабря "Рух" будет принимать "Полесье".
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