Пономарев: Не любая команда может вынудить Шахтер играть на удержание счета. Соперник фактически не имел голевых моментов

Главный тренер "Руха" прокомментировал ничью в матче с дончанами (1:1).

“Команде с учетом возраста не хватает стабильности и это вполне нормально. Мы можем сыграть качественный матч с "Шахтером", а затем некачественный с аутсайдером. Я благодарен ребятам за игру, ведь не каждая команда может заставить "Шахтер" играть на удержание счета.

Во втором тайме мы полностью переиграли соперника, поэтому результат закономерен. "Рух" был лучше в плане интенсивности, играл качественнее и создал больше моментов. Команда до 60-й минуты играла с тремя центральными защитниками, а после 60-й минуты играла с более атакующей схемой 4-3-3".