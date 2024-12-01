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Пономарев: Не любая команда может вынудить Шахтер играть на удержание счета. Соперник фактически не имел голевых моментов

Премьер-лига

Наставник львовян удовлетворен содержанием и результатом поединка

Пономарев: Не любая команда может вынудить Шахтер играть на удержание счета. Соперник фактически не имел голевых моментов

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" прокомментировал ничью в матче с дончанами (1:1).

“Команде с учетом возраста не хватает стабильности и это вполне нормально. Мы можем сыграть качественный матч с "Шахтером", а затем некачественный с аутсайдером. Я благодарен ребятам за игру, ведь не каждая команда может заставить "Шахтер" играть на удержание счета.

Во втором тайме мы полностью переиграли соперника, поэтому результат закономерен. "Рух" был лучше в плане интенсивности, играл качественнее и создал больше моментов. Команда до 60-й минуты играла с тремя центральными защитниками, а после 60-й минуты играла с более атакующей схемой 4-3-3".

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"Мы знали, что "Шахтер" будет не в лучших физических кондициях после матча в Лиге Чемпионов. Следовательно, хотели прибавить именно в этот период – сыграть интенсивнее во втором тайме. Кроме гола со стандарта, соперник фактически не имел голевых моментов в этом матче. Убежден, что обе тактические схемы оправдали себя. Также замены усилили игру – Илья Квасница, Олег Федор и Клайвер прибавили остроту в атаке”, – отметил тренер.

4 декабря "Рух" будет принимать "Полесье".

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
01.12.2024 в 21:40
Да. Пономарева нужно искренне поздравить. А за УКраину в еврокубках искренне поплакать...
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
01.12.2024 в 21:40
Да. Пономарева нужно искренне поздравить. А за УКраину в еврокубках искренне поплакать...
Ответить
0
1

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