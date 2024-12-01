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"Не наш день". Дячук прокомментировал ничью Динамо с Колосом
Сложный не только день, но и вся неделя
Фото: Динамо
Защитник "Динамо" Максим Дячук оценил игру команду в выездном поединке с "Колосом" (1:1) в рамках 15-го тура УПЛ.
- Непростая игра, потеря очков в матче с "Колосом". В прошлом сезоне также здесь потеряли очки. По твоему мнению, чего этот соперник такой неудобный для "Динамо"?
- У них хороший подбор игроков, опытная команда. Как по мне, мы хорошо играли, во втором тайме имели много моментов, просто сегодня не наш день.
- В предыдущих матчах "Динамо" играло со схемой в три центральных защитника, сегодня решили вернуться к более традиционной?
- Мы это отрабатываем на тренировках, поэтому не могу сказать, что что-то новое для нас. Тренеры объясняют нам, как играть, все рассказывают, поэтому никаких проблем в этом плане нет.
- "Динамо" забило быстрый мяч, казалось, что все должно пойти хорошо для "Динамо". Пропущенный мяч как-то повлиял на эмоции и настроение нашей команды?
- Да нет, наоборот, в перерыве мы выявили наши ошибки и проблемы, это дало нам стимул идти вперед. Но, повторюсь, просто не повезло сегодня.
- Весь второй тайм "Динамо" провело на чужой половине поля. Как сопернику удалось устоять?
- Даже не знаю. Были моменты, но мяч не шел в ворота. Считаю, что второй тайм мы сыграли очень хорошо.
- После каждого матча в Лиге Европы команда сталкивается с критикой. Насколько тяжело было готовиться к сегодняшнему поединку именно в моральном плане?
- Мы все понимаем, что разочаровываем болельщиков результатами на европейской арене. Но мы играем за "Динамо" (Киев), поэтому будем стараться достигать побед в каждом матче и в дальнейшем только радовать их.
- Тебе, как защитнику, против кого сегодня труднее всего было играть? Можешь выделить кого-то?
- Просто скажу, что это хорошая команда с хорошим подбором игроков. С некоторыми из них я раньше играл вместе.
- Все игроки выходят с расстроенными лицами. Что говорил тренер в раздевалке?
- Конечно, расстроены, потому что не достигли положительного результата, потеряли очки. Но это жизнь и надо работать дальше. Тренеры сказали, что разберем наши ошибки, и что без поражений нет побед.
- На следующей неделе два матча с "Александрией". Чего ожидаешь от них?
- Очень хорошая команда, все мы видим, где они находятся в таблице, как они играют. Будем готовиться, тренеры расскажут на теоретических занятиях, как лучше действовать против них.
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