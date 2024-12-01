Пресс-аташе Черноморца – комментатору матча с Александрией: Ты унижал команду публично. С тобой будет отдельный разговор

Виталий Хемий отреагировал на стиль комментирования встречи Виталием Волочаем.

"С тобой будет отдельный профессиональный разговор. Твоя работа сегодня – разочарование и непрофессионализм. У тебя есть АПЛ, НБА, Лига чемпионов – работай сколько угодно. Называй клоунами и цирком "Ювентус", МС, кого угодно. Ты же не готовил команду неделю до игры против одного из лидеров. Вообще, где ты, а где профессиональный футбол?"

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"Ты унижал команду публично. Я не лезу в твое личное пространство – говори, что хочешь. Но тебя слушает вся страна. И ты даже не понимаешь, что тебя заносит. Вся страна обсуждает с твоей подачи, что Петряк толкнул арбитра. Лидер мнений, авторитет. Грустно. Очень досадно”, – заявил представитель одесситов.

Уже к 30-й минуте матча против "Александрии" "Черноморец" заработал 2 удаления.