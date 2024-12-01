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Лидер Колоса считает ничью с Динамо справедливым результатом игры

Премьер-лига

В Ковалевке легко не бывает

Лидер Колоса считает ничью с Динамо справедливым результатом игры

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Защитник "Колоса" Андрей Цуриков поделился впечатлениями от матча против "Динамо" (1:1) в рамках 15-го тура УПЛ.

"Важно, что нас не выбил из колеи быстрый гол динамовцев, которые в последнее время для нас являются неудобным соперником. Первый тайм мы вообще можем записать себе в актив и то, что вскоре удалось восстановить паритет - справедливо.

После перерыва уже больше действовали по результату. Территориальное преимущество киевлян сомнений не вызывало, но и ковалевцы несколько раз удачно выбегали от своих владений, но подводила реализация.

Несмотря на то, что у динамовцев из-за участия в Лиге Европы было мало времени для подготовки, они пытались поддерживать высокий темп, опасно атаковали, однако мы удержали ничью. Этим очень довольны, каждое очко очень ценно, ведь турнирное положение "Колоса" еще остается тревожным", - сказал игрок.

По состоянию на сейчас "Колос" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 14 очков.

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Андрей Цуриков Колос (Зачепиловка)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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