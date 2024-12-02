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Пушич: Не хватило резкости, оригинальности и осознания важности матча. Сказывается нехватка концентрации
Наставник горняков – о потере очков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич выступил на пресс-конференции после матча УПЛ с "Рухом".
“В такие моменты важно чувствовать разочарование. Если мы не испытаем разочарования после таких результатов, где мы теряем преимущество на последних минутах, то мы не изучим необходимые уроки. Я доволен тем, как играла команда – мы могли лучше реализовать шансы и выиграть матч раньше. Но речь также идет о необходимости уметь защищать такой результат, как 1:0. Нам это не удалось".
“У нас есть комбинация нескольких факторов. Не принимаем к рассмотрению матч с ПСВ – его мы оставляем позади, ведь это все-таки другой турнир, и там мы играли вдесятером. Говоря об этой игре, то в некоторых моментах не хватило резкости, оригинальности и осознания важности матча и победы. Такой результат, как 1:0, оставляет для оппонента пространство для маневров и возможность отыграться. Где-то сказывается нехватка концентрации.
Мы провели хороший первый тайм, в том числе с точки зрения владения мячом. Было сложнее взламывать их блок, поскольку соперник играл с большим количеством игроков позади. Это также создавало дополнительную нагрузку. Им удалось несколько раз перехватить мяч, но такие перехваты не привели к чрезвычайно острым моментам. 1:0 – это результат, который нужно отстоять и защитить”, – отметил тренер.
5 декабря "оранжево-черные" будут играть против "Ворсклы".
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