Пономарев: Нет задачи бороться за еврокубки. Хочется, чтобы больше игроков выступали за молодежную сборную

Виталий Пономарев ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

“У нас хороший коллектив и каждый переживает за командный результат. Это касается как игроков, так и тренерского штаба. Каждый хочет расти и прогрессировать, и это для нас очень важно. Сейчас наша молодежь приобретает опыт и улучшает свое мастерство, которое со временем должно придать команде стабильность.

Пока нет задачи бороться за еврокубки. "Рух" должен стараться побеждать в каждой игре, а футболисты – развиваться. Хочется, чтобы больше наших игроков выступали за молодежную сборную. Теперь у нас есть еще игрок главной команды страны”.