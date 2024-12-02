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Пономарев: Нет задачи бороться за еврокубки. Хочется, чтобы больше игроков выступали за молодежную сборную
Наставник Руха – о целях команды
Фото: ФК Рух
Виталий Пономарев ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.
“У нас хороший коллектив и каждый переживает за командный результат. Это касается как игроков, так и тренерского штаба. Каждый хочет расти и прогрессировать, и это для нас очень важно. Сейчас наша молодежь приобретает опыт и улучшает свое мастерство, которое со временем должно придать команде стабильность.
Пока нет задачи бороться за еврокубки. "Рух" должен стараться побеждать в каждой игре, а футболисты – развиваться. Хочется, чтобы больше наших игроков выступали за молодежную сборную. Теперь у нас есть еще игрок главной команды страны”.
"Трудно оценивать текущие результаты в первом круге, ведь для этого нужно проанализировать все матчи нашей команды. Не нужно делать выводы по горячим следам, они могут быть обманчивыми. Да, у нас были неудачные матчи и необязательные потери очков, но были свои причины. Были матчи, где мы сыграли вничью, но демонстрировали качественную игру. Команда прогрессирует, но много работы впереди”, – считает специалист.
Львовский клуб делил очки в семи из 14-ти туров.
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