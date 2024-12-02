Дидык: Рух играл по новой схеме, отошли от привычного футбола – не играли один в один

Защитник львовян Роман Дидык – о ничьей с "горняками".

“В первом тайме игра не совсем удавалась – не все получалось так, как хотели. Команда играла по новой схеме и это было необычно. В то время как во втором тайме игра выровнялась, обе команды начали играть на встречных курсах, ведь моменты были и у "Руха", и у "Шахтера". Довольны, что смогли забить гол в конце матча и завоевать ничью.

Во второй половине матча "Рух" перестроился и начал действовать более агрессивно после того, как отошли от привычного футбола – не играли один в один. После замен команда вернулась в свою стандартную формацию, стала играть активнее и агрессивнее”.