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Дидык: Рух играл по новой схеме, отошли от привычного футбола – не играли один в один

Премьер-лига
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Послематчевый комментарий автора гола в ворота Шахтера

Дидык: Рух играл по новой схеме, отошли от привычного футбола – не играли один в один

Фото: Рух

Новина українською

Защитник львовян Роман Дидык – о ничьей с "горняками".

“В первом тайме игра не совсем удавалась – не все получалось так, как хотели. Команда играла по новой схеме и это было необычно. В то время как во втором тайме игра выровнялась, обе команды начали играть на встречных курсах, ведь моменты были и у "Руха", и у "Шахтера". Довольны, что смогли забить гол в конце матча и завоевать ничью.

Во второй половине матча "Рух" перестроился и начал действовать более агрессивно после того, как отошли от привычного футбола – не играли один в один. После замен команда вернулась в свою стандартную формацию, стала играть активнее и агрессивнее”.

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"Я знал, что Алексей Сыч может отдать такую ​​передачу. Передо мной в том эпизоде ​​был еще Евгений Пастух, но я крикнул ему, что буду на мяче, так что он его пропустил, а мне удалось забить гол.

Нравится, когда есть много матчей. Каждый футболист любит больше играть, чем тренироваться. Это интересно, особенно когда такой насыщенный календарь и есть матчи против сильных команд. Впереди у нас игра с "Полесьем", так что теперь все мысли об этой будущей игре", – заявил футболист.

В текущем сезоне УПЛ Дидык провел 13 матчей (1 гол, 1 ассист, 6 желтых карточек).

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Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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