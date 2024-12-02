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Дидык: Рух играл по новой схеме, отошли от привычного футбола – не играли один в один
Послематчевый комментарий автора гола в ворота Шахтера
Фото: Рух
Защитник львовян Роман Дидык – о ничьей с "горняками".
“В первом тайме игра не совсем удавалась – не все получалось так, как хотели. Команда играла по новой схеме и это было необычно. В то время как во втором тайме игра выровнялась, обе команды начали играть на встречных курсах, ведь моменты были и у "Руха", и у "Шахтера". Довольны, что смогли забить гол в конце матча и завоевать ничью.
Во второй половине матча "Рух" перестроился и начал действовать более агрессивно после того, как отошли от привычного футбола – не играли один в один. После замен команда вернулась в свою стандартную формацию, стала играть активнее и агрессивнее”.
"Я знал, что Алексей Сыч может отдать такую передачу. Передо мной в том эпизоде был еще Евгений Пастух, но я крикнул ему, что буду на мяче, так что он его пропустил, а мне удалось забить гол.
Нравится, когда есть много матчей. Каждый футболист любит больше играть, чем тренироваться. Это интересно, особенно когда такой насыщенный календарь и есть матчи против сильных команд. Впереди у нас игра с "Полесьем", так что теперь все мысли об этой будущей игре", – заявил футболист.
В текущем сезоне УПЛ Дидык провел 13 матчей (1 гол, 1 ассист, 6 желтых карточек).
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