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Пидгурский: Знали, что дончане истощены после ЛЧ. Команда довольна результатом

Премьер-лига
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Денис высказался о матче с горняками

Пидгурский: Знали, что дончане истощены после ЛЧ. Команда довольна результатом

Фото: Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" поделился мыслями о ничьей с дончанами.

"Мы настраивались на серьезную игру против гранда украинского футбола. Каждый из нас понимал, что с "Шахтером" будет не просто, поэтому можно сказать, что команда довольна таким результатом после игры. Мы знали, что дончане истощены после Лиги Чемпионов и эта усталость скажется в нашем матче”.

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“Во втором тайме “Рух” стал играть интенсивнее, активнее прессинговать соперника и это дало свои плоды. Это была результативная игра, в которой отличились защитники. Это демонстрирует то, что они могут не только обороняться, но и угрожающие чужой штрафной”, – отметил футболист.

Пидгурский в УПЛ 2024/25 отыграл 14 поединков.

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Рух (Львов) Денис Пидгурский
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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