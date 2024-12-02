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Пидгурский: Знали, что дончане истощены после ЛЧ. Команда довольна результатом
Денис высказался о матче с горняками
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" поделился мыслями о ничьей с дончанами.
"Мы настраивались на серьезную игру против гранда украинского футбола. Каждый из нас понимал, что с "Шахтером" будет не просто, поэтому можно сказать, что команда довольна таким результатом после игры. Мы знали, что дончане истощены после Лиги Чемпионов и эта усталость скажется в нашем матче”.
“Во втором тайме “Рух” стал играть интенсивнее, активнее прессинговать соперника и это дало свои плоды. Это была результативная игра, в которой отличились защитники. Это демонстрирует то, что они могут не только обороняться, но и угрожающие чужой штрафной”, – отметил футболист.
Пидгурский в УПЛ 2024/25 отыграл 14 поединков.
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