Пидгурский: Знали, что дончане истощены после ЛЧ. Команда довольна результатом

Полузащитник "Руха" поделился мыслями о ничьей с дончанами.

"Мы настраивались на серьезную игру против гранда украинского футбола. Каждый из нас понимал, что с "Шахтером" будет не просто, поэтому можно сказать, что команда довольна таким результатом после игры. Мы знали, что дончане истощены после Лиги Чемпионов и эта усталость скажется в нашем матче”.