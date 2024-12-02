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Заря - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" примет "Карпаты" в заключительном матче 15-го тура УПЛ. Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.
Луганчане в прошлом туре сыграли вничью с "Полесьем" (1:1), а львовяне минимально обыграли "Колос" (1:0).
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Начало игры - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 15-й тур. 02.12.2024
Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
"Заря" 18:00 "Карпаты"
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