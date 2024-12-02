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Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть
Виталий ответил на заявление представителя одесситов
Виталий Волочай отреагировал на сообщение Виталия Хемия, возмутившегося однобокой позицией комментатора.
“Тренер команды готовил команду неделю. Ого! То есть, он ходил на работу. Молодец. Где я, а где профессиональный футбол? На всех телеканалах страны. Еще вопросы будут? Игроки унизили команду публично, не судья, и тем более не комментатор. Или у вашей команды есть претензии к красным картам, которые она получила.
Есть отличный кадр, где видно, что Петряк лезет к арбитру руками. Красная карточка. Дисквал, желательно на 2-3 месяца. КДК решит. Есть микрофон у поля, который четко уловил, что кричал Бутко. Красная карточка без вопросов. Ни у кого, кто смотрел этот матч, нет сомнений в правильности решений арбитра”.
“Если у тебя есть сомнения, то у меня очень серьезные причины полагать, что ты не совсем понимаешь, что такое профессиональный футбол. Есть претензии к арбитру или к комментатору, пишите в УПЛ. Посмотрим на их реакцию. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть.
Уважение Бабичу, который все ясно сказал во флеш-интервью об эмоциях. Молодец. Профессионал. Если бы все в клубе были такими же, было бы в Одессе гораздо лучше с футболом”, – написал комментатор.
Еще в первом тайме "моряки" заработали два удаления.
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