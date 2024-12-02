Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть

Виталий Волочай отреагировал на сообщение Виталия Хемия, возмутившегося однобокой позицией комментатора.

“Тренер команды готовил команду неделю. Ого! То есть, он ходил на работу. Молодец. Где я, а где профессиональный футбол? На всех телеканалах страны. Еще вопросы будут? Игроки унизили команду публично, не судья, и тем более не комментатор. Или у вашей команды есть претензии к красным картам, которые она получила.

Есть отличный кадр, где видно, что Петряк лезет к арбитру руками. Красная карточка. Дисквал, желательно на 2-3 месяца. КДК решит. Есть микрофон у поля, который четко уловил, что кричал Бутко. Красная карточка без вопросов. Ни у кого, кто смотрел этот матч, нет сомнений в правильности решений арбитра”.