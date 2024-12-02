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Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть

Премьер-лига
Обновлено

Виталий ответил на заявление представителя одесситов

Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть

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Виталий Волочай отреагировал на сообщение Виталия Хемия, возмутившегося однобокой позицией комментатора.

“Тренер команды готовил команду неделю. Ого! То есть, он ходил на работу. Молодец. Где я, а где профессиональный футбол? На всех телеканалах страны. Еще вопросы будут? Игроки унизили команду публично, не судья, и тем более не комментатор. Или у вашей команды есть претензии к красным картам, которые она получила.

Есть отличный кадр, где видно, что Петряк лезет к арбитру руками. Красная карточка. Дисквал, желательно на 2-3 месяца. КДК решит. Есть микрофон у поля, который четко уловил, что кричал Бутко. Красная карточка без вопросов. Ни у кого, кто смотрел этот матч, нет сомнений в правильности решений арбитра”.

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“Если у тебя есть сомнения, то у меня очень серьезные причины полагать, что ты не совсем понимаешь, что такое профессиональный футбол. Есть претензии к арбитру или к комментатору, пишите в УПЛ. Посмотрим на их реакцию. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть.

Уважение Бабичу, который все ясно сказал во флеш-интервью об эмоциях. Молодец. Профессионал. Если бы все в клубе были такими же, было бы в Одессе гораздо лучше с футболом”, – написал комментатор.

Еще в первом тайме "моряки" заработали два удаления.

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Черноморец (Одесса) Виталий Волочай
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Источник:
Професіональний Фанат Спорту
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
02.12.2024 в 08:08
Предатель
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
02.12.2024 в 08:08
Предатель
Ответить
0
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