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Шовковский: Чуть-чуть провалились, потеряли уверенность. Ошибки повлияли на психологическое состояние. Мы разочарованы, но жизнь продолжается
Наставник Динамо – о ничьей с Колосом
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Александр Шовковский ответил на вопросы журналиста "УПЛ.ТБ".
“Мы не реализовали те моменты, которые у нас были. В конце второго тайма и Буяльский, и Бражко, и Волошин должны были забивать. Иногда так бывает, что мяч не идет в ворота. Мы разочарованы. Но жизнь продолжается. Нам нужно готовиться к следующему, очень важному для нас матчу.
Во второй половине первого тайма мы немного провалились. В перерыве сделали замечания ребятам. Во втором тайме прибавили в скорости, пытались через фланги создавать давление. Были хорошие моменты. Но это футбол”.
“Потеряли уверенность. Одна ошибка, другая – из таких моментов все и состоит. Мы забили гол в начале матча и полностью доминировали, на поле была одна команда. А затем индивидуальные ошибки повлияли на психологическое состояние игроков и команды в целом. Индивидуальное мастерство – это тот компонент, над которым нужно всегда работать и всегда улучшать, но это очень непросто.
В нашей команде все игроки должны, выходя на поле, доказывать обоснованность своих претензий на место в стартовом составе. И мы не можем играть одними и теми же 11 футболистами. Это невозможно. Тем более в том графике, в котором мы сейчас работаем.
У Шапаренко, к сожалению, простуда, и он не мог готовиться к игре. Нам нужно было его поберечь на следующие матчи”, – заявил тренер.
4 декабря "Динамо" будет играть против "Александрии" на выезде.
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