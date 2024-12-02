Центрбек Кривбасса начал тренироваться с командой

Центральный защитник "Кривбасса" Александр Романчук рассказал о своем восстановлении после травмы и пребывании в криворожской команде.

- Расскажи, как сейчас чувствуешь себя? Как проходит твой процесс восстановления?

- Уже намного лучше, спасибо. Мы с врачами и реабилитологами плодотворно работаем в этом направлении. Рад, что на этой неделе наконец начал тренироваться вместе с командой, поэтому все хорошо. В целом чувствую себя прекрасно и готов помогать "Кривбассу".

- Ты стал игроком "Кривбасса" четыре месяца назад. Уже привык за это время к нашему городу, есть ли любимые места?

- Да, уже могу сказать, что привык к городу, мне и моей семье здесь комфортно. А что касается мест, мне нравятся ваши парки, их здесь действительно много. Мы с женой много гуляем на мини набережной у реки, не ленимся где-то дальше ехать от центра и открывать новые места. В Кривом Роге есть много хороших мест для прогулки, что мне нравится.

- Несмотря на непростую ситуацию в Украине, криворожские фаны каждый матч приходят на стадион и поддерживают "Кривбасс"...

- Большое спасибо и поклон, потому что я понимаю, какая сейчас ситуация в стране. Возможно они приходят, чтобы отвлечься и окунуться в атмосферу футбола. И скажу, что ребята это понимают и знают, для кого им надо играть и выкладываются максимально. Где-то, возможно, не всегда это получается, но мы всегда стараемся их не подвести, выкладываться по максимуму в каждом моменте и приносить Кривому Рогу победы.

- Все больше юных воспитанников U-19 имеют возможность тренироваться с основной командой. А какие качества помогли юному Александру стать профессиональным футболистом?

- Наверное, это настырность. У меня многое не получалось в этом переходе из детского футбола во взрослый. Но я всегда был настойчив, максимально выкладывался и боролся за свое место всем. Это мне и помогло, - рассказал Романчук.