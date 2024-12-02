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Левый Берег поддержал инициативу Полесья о встрече с Комитетом арбитров УАФ
Эта встреча планируется 5/6 декабря
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В "Левом Береге" прокомментировали инициативу "Полесья" о встрече клубов с консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли и главой судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.
"Левый Берег" получил приглашение от Премьер-лиги на встречу с Комитетом арбитров УАФ, которая планируется 5/6 декабря.
"Левый Берег" поддерживает эту инициативу и планирует принять участие во встрече, выслушать позицию представителей других команд и судейского корпуса. Как и коллеги из других клубов, вкладывающих усилия и средства в развитие украинского футбола, мы заинтересованы в положительных и равнозначных для всех изменениях в нашем чемпионате.
Относительно оценки работы арбитров, пока, как новичкам УПЛ, нам сложно вынести однозначный вердикт. В первом же туре Премьер-лиги мы столкнулись с ситуацией, когда решающий гол ЛНЗ в ворота "Левого Берега" позже был признан консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли засчитанным по ошибке, что непосредственно повлияло на исход матча.
Поэтому считаем создание условий для диалога между клубами и руководством судейского корпуса адекватным и необходимым шагом для обсуждения острых вопросов арбитража", – ответили в "Левом Береге" на запрос Tribuna.com.
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