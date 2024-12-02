Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко - о 1:1 с Рухом: Если будем играть так, то чемпионством не пахнет
Хавбек "Шахтера" проанализировал ничью с "Рухом"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился мыслями о ничьей с "Рухом" (1:1) в 15-м туре УПЛ.
– Неделю назад с "Ингульцом" было слишком легко. Сегодня было слишком сложно?
– Да. Не знаю, что сказать. Хочется похвалить, наверное, "Рух. Важно признавать, наверное, что команда сегодня была лучше, чем мы, они заслужили эти очки.
Я думаю, это будет по-мужски – признать, что мы были сегодня не на своем уровне. Надо, наверное, рыться в себе – то, что мы так играем матч.
– Мы привыкли, вы привыкли к такому графику "Шахтера". Вопросы уже неактуальны долгое время были. Но об усталости, тяжелом графике в декабре можно сказать, что "Шахтер" где-то немножко устал?
– Нет, вопрос до сих пор неактуален. Это никак не связано с усталостью, это связано, наверное… Не знаю, с чем это связано – может, психология, может… Не знаю, но с усталостью я не хочу это связывать, потому что стыдно так играть.
– Два болезненных результата, на последних минутах пропущенные голы. Психологически тяжело?
– Тяжело, но, я же говорю, что надо порыться в себе, чтобы каждый нашел какие-то ошибки, задумался над своей игрой. Надо исправлять, потому что, я же говорю, если будем играть так, как сегодня, то чемпионством не пахнет, – сказал Бондаренко.
Популярное сейчас
- Динамо – Александрия (x2), Бавария – Байер, Тоттенхэм – Челси, Жирона – Реал. Расписание футбола на 2 – 8 декабря
- Фиорентина сообщила о состоянии Бове, который потерял сознание в матче с Интером
- Слот оценил игру Ливерпуля в победном матче с Манчестер Сити
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Ковалевка в четвертый раз отбирает очки у киевлян в последних восьми встречах. Колос – Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов