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Бондаренко - о 1:1 с Рухом: Если будем играть так, то чемпионством не пахнет

Премьер-лига

Хавбек "Шахтера" проанализировал ничью с "Рухом"

Бондаренко - о 1:1 с Рухом: Если будем играть так, то чемпионством не пахнет

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко поделился мыслями о ничьей с "Рухом" (1:1) в 15-м туре УПЛ.

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– Неделю назад с "Ингульцом" было слишком легко. Сегодня было слишком сложно?

– Да. Не знаю, что сказать. Хочется похвалить, наверное, "Рух. Важно признавать, наверное, что команда сегодня была лучше, чем мы, они заслужили эти очки.

Я думаю, это будет по-мужски – признать, что мы были сегодня не на своем уровне. Надо, наверное, рыться в себе – то, что мы так играем матч.

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– Мы привыкли, вы привыкли к такому графику "Шахтера". Вопросы уже неактуальны долгое время были. Но об усталости, тяжелом графике в декабре можно сказать, что "Шахтер" где-то немножко устал?

– Нет, вопрос до сих пор неактуален. Это никак не связано с усталостью, это связано, наверное… Не знаю, с чем это связано – может, психология, может… Не знаю, но с усталостью я не хочу это связывать, потому что стыдно так играть.

– Два болезненных результата, на последних минутах пропущенные голы. Психологически тяжело?

– Тяжело, но, я же говорю, что надо порыться в себе, чтобы каждый нашел какие-то ошибки, задумался над своей игрой. Надо исправлять, потому что, я же говорю, если будем играть так, как сегодня, то чемпионством не пахнет, – сказал Бондаренко.

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Источник:
YouTube-канал УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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