"Откровенно топит за судей и за одну команду". Капитан Черноморца напал на комментатора матча с Александрией

Капитан и защитник "Черноморца" Богдан Бутко прокомментировал события матча 15-го тура УПЛ с "Александрией" (0:3) и работу комментатора поединка Виталия Волочая.

"Итак, то, что сегодня произошло в игре с нами, это уже не впервые такое и я уже не могу молчать. Зачем такой футбол и кому он нужен, если с VAR и открыто при всех убивать. Мне же не 18 лет и я что-то увидел в футболе, хоть и немного, но достаточно.

Когда был фол, на мне на 16 минуте, после этого забивают гол, и потом дают вратарю нашему желтую карточку, а потом красную Ване Петряку... И комментатор, который должен занимать нейтральную позицию, откровенно топит за судей, за одну команду, будто ему там тоже перепадает, высказываясь, якобы кто-то толкает этих судей...

Я же не из тех людей, которые будут симулировать, я просто умею иногда терпеть боль. Судья показал этим, что "ребята вы приехали сюда просто так, зачем вы вообще тренируетесь, приехали сюда да еще и вышли на игру". А потом, еще и второй эпизод на 29 минуте, когда человек с агрессией в центре поля у бровки, прыгает с прямых ног, даже если он в мяч где-то сыграл, попадает мне в надкостницу, и рефери этот момент игнорирует... Хотя я подождал паузу, чтобы посмотреть, что он будет делать, а он не свистнул вообще ничего.

Какая моя должна быть реакция, когда мы проигрываем 0:1, и еще нам дали удаление? Мы же не во дворе играем, и у каждого есть карьера, амбиции, но людям все равно на это. Вот за это обидно, что в такое тяжелое время такие вещи происходят, и это не только в спорте.

Могу только завершить эту беседу тем что... поверьте я много вещей знаю что происходит в судействе, ребята таким путем можно деньги зарабатывать, но совсем не нужно, они испорчены, как вы и ваша система, и те, кто таким образом зарабатывает", - написал Бутко в своем Instagram.