Защитник Оболони: Матч с Левым Берегом был за шесть очков

Защитник "Оболони" Валерий Дубко в эфире УПЛ ТВ прокомментировал ничью с "Левым Берегом" (1:1) в 15-м туре УПЛ.

- Валерий, вы сегодня такая ключевая была фигура в первом тайме. Давайте начнем по хронологии. Сперва, когда отменили забитый мяч из-за вашей игры рукой. Опишите тот момент, как вы запомнили, была ли игра рукой?

- У меня рука была на груди, так мяч действительно попал в руку. Было немножко стыдно. Эмоции были не самые лучшие, потому что мой партнер забил гол. Я как-то так сыграл, что можно было спрятать руку, но такие были эмоции.

- Как потом вы искали шансы отличиться и реабилитироваться?

- Конечно, хотелось исправить эту ошибку. Поверил, что Суханов там подаст, и побежал на мяч, дотянулся и продолжил его дальше в ворота.

- Еще в первом тайме чувствовалось, что очень высокие эмоции. Казалось, что они мешали немного футболистам обеих команд.

- Я не могу сказать, что они прямо мешали. Был настрой на боевую игру обеих команд. Мне кажется, что эта игра была за 6 очков, и она была сверхважная как для нас, так и для "Левого Берега".

Поэтому все хотели выиграть каждый эпизод, зацепиться за каждый мяч и довести игру до логического результата.

- На последних минутах Сергей Шищенко и проводил замену. Ты понимаешь, что хотел удержать результат. Команда уже немножко на последних минутах потеряла концентрацию, поэтому пропустили.

- Я не могу сказать, что кто-то там потерял концентрацию. Это сверхважно для всех. Я уверен, что вся команда хотела выиграть.

Не было равнодушных во всех моментах. Где-то, возможно, нам не повезло именно с отскоком, когда мы заблокировали первый удар. Он отскочил на ногу другому игроку. И так получилось, но неприятно это говорить, - сказал Дубко.