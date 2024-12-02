"Поворознюк видел, сколько усилий было приложено". Лупашко рассказал о своем уходе из Ингульца

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко, который в прошлом сезоне возглавлял "Ингулец", рассказал о своем уходе из петровского клуба.

"Я могу только поблагодарить Александра Григорьевича, что он принял неочевидное решение, когда дал возможность мне поработать. Сплетничали разное, но я могу сказать, что мы расходились максимально цивилизованно. Я отдавал всего себя.

Очень хотел, чтобы мы вернулись в УПЛ, ведь сложно сразу вернуться. Огромный пласт работы был проделан. Рад, что мы сделали в "Ингульце" классную историю, а я получил возможность дальше развиваться. Президент также видел, сколько было положено усилий для этого", - сказал Лупашко в интервью изданию Український футбол.