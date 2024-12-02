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В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник

Премьер-лига

Вероятно, это связано с расследованиями о его табачном бизнесе

В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник

Фото: ФК Рух

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Журналист Игорь Бурбас рассказал о том, что у львовского "Руха" есть определенные задержки по зарплате, ведь у владельца клуба Григория Козловского дома были проведены обыски.

"По моей информации, у "Руха" есть немного задержки по зарплате. Во второй команде - молодежке - около 3-4 месяцев задержки. В первой команде не такие критические, но они тоже есть.

По слухам, на прошлой неделе у владельца "Руха" Григория Козловского дома были обыски. Приехали правоохранители и что-то искали. Я так понимаю, что это связано с журналистскими расследованиями о табачном бизнесе", - сказал Бурбас.

На данный момент "Рух" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков.

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Рух (Львов) Григорий Козловский Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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