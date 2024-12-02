В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник

Журналист Игорь Бурбас рассказал о том, что у львовского "Руха" есть определенные задержки по зарплате, ведь у владельца клуба Григория Козловского дома были проведены обыски.

"По моей информации, у "Руха" есть немного задержки по зарплате. Во второй команде - молодежке - около 3-4 месяцев задержки. В первой команде не такие критические, но они тоже есть.

По слухам, на прошлой неделе у владельца "Руха" Григория Козловского дома были обыски. Приехали правоохранители и что-то искали. Я так понимаю, что это связано с журналистскими расследованиями о табачном бизнесе", - сказал Бурбас.