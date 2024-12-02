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"Не остановились и продолжили атаковать". Микитишин - о победе над Полесьем
"Кривбасс" одолел житомирский клуб со счетом 3:1
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин поделился мыслями о победе над "Полесьем" (3:1) в домашнем матче 15 тура УПЛ.
- "Кривбасс" создал много опасных моментов у ворот соперника. Насколько сильно заряжала поддержка родных болельщиков?
- Всегда, когда играем дома, стараемся как можно чаще атаковать, потому что это эмоции для наших болельщиков. Стремимся реализовывать все моменты, но, к сожалению, не всегда получается. Эта победа - в плюс "Кривбассу". Хочется поблагодарить Егора Твердохлеба, он молодец.
- Чувствовалась ли принципиальность противостояния?
- Да, конечно. Мы понимали, что сегодня будет нелегкая игра. "Полесье" было немного выше нас в таблице, поэтому понимали, что будет тяжелая борьба. Заряжались на сто процентов на эту встречу.
- При счете 1:1 шла игра до гола. Насколько второй гол Твердохлеба помог?
- Очень помог. На первых минутах у наших ворот было два момента. Потом немного собрались, забили свой гол. По моему мнению, мы контролировали всю вторую часть первого тайма. После перерыва пропустили, но не остановились и продолжили атаковать, создавать моменты, и забили победные мячи.
- Атмосфера в раздевалке праздничная?
- Очень здорово, все рады, все хотели сегодня победить, это было видно на поле, все старались. Одолели нашего прямого конкурента и поднимаемся на ступеньку выше. Двигаемся дальше, - сказал Микитишин.
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