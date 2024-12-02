Игрок Кривбасса рассказал, какое название дал бы книге о криворожском клубе

Центральный защитник "Кривбасса" Александр Романчук назвал любимую цитату, а также рассказал, как назвал бы книгу о криворожском клубе.

- Мы узнали, что ты любишь читать исторические книги. Есть ли у тебя любимая цитата?

- Да, есть. Любимая цитата - известные слова "Борітеся - поборете". Очень хорошие слова, которые отложились у меня в голове. Особенно сейчас в этой ситуации, которая сложилась в нашей родной Украине. То, что делает наша страна, наш народ - это что-то невероятное. Мы боремся и, я верю, что мы это преодолеем.

- Если у тебя была бы возможность написать книгу о "Кривбассе", как бы ты ее назвал?

- Наверное, "Рыжие дьяволы". Вот так я бы назвал книгу о ФК "Кривбасс", - отметил Романчук.

Ранее Романчук рассказал о своем восстановлении после травмы.