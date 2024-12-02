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Игрок Кривбасса рассказал, какое название дал бы книге о криворожском клубе
Интересный вариант
Фото: ФК Кривбас
Центральный защитник "Кривбасса" Александр Романчук назвал любимую цитату, а также рассказал, как назвал бы книгу о криворожском клубе.
- Мы узнали, что ты любишь читать исторические книги. Есть ли у тебя любимая цитата?
- Да, есть. Любимая цитата - известные слова "Борітеся - поборете". Очень хорошие слова, которые отложились у меня в голове. Особенно сейчас в этой ситуации, которая сложилась в нашей родной Украине. То, что делает наша страна, наш народ - это что-то невероятное. Мы боремся и, я верю, что мы это преодолеем.
- Если у тебя была бы возможность написать книгу о "Кривбассе", как бы ты ее назвал?
- Наверное, "Рыжие дьяволы". Вот так я бы назвал книгу о ФК "Кривбасс", - отметил Романчук.
Ранее Романчук рассказал о своем восстановлении после травмы.
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