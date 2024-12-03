  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

В перенесенном матче первого тура УПЛ "Рух" на "Арене Львов" будет принимать "Полесье". В случае победы львовяне смогут на расстояние одного очка приблизиться к коллективу из Житомира.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом туре "Рух" благодаря голу на 90+2 минуте смог вырвать ничью в матче с "Шахтером" (1:1). Спас команду Роман Дидык. "Полесье" на выезде уступило "Кривбассу" - 1:3.

Поединок первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Полесье" состоится в среду, 04 декабря 2024-го года, в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Форвад Зари после 2:1 с Карпатами: Мы показали характер
yellow-arrow
Максимов должен был возглавить другой клуб УПЛ вместо Ворсклы. Что повлияло на изменение решения?
yellow-arrow
Клуб УПЛ может быть продан из-за финансовых проблем
Рух (Львов) Полесье (Житомир) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости