Рух - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В перенесенном матче первого тура УПЛ "Рух" на "Арене Львов" будет принимать "Полесье". В случае победы львовяне смогут на расстояние одного очка приблизиться к коллективу из Житомира.

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В прошлом туре "Рух" благодаря голу на 90+2 минуте смог вырвать ничью в матче с "Шахтером" (1:1). Спас команду Роман Дидык. "Полесье" на выезде уступило "Кривбассу" - 1:3.

Поединок первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Полесье" состоится в среду, 04 декабря 2024-го года, в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).