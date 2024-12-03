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Рух - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
В перенесенном матче первого тура УПЛ "Рух" на "Арене Львов" будет принимать "Полесье". В случае победы львовяне смогут на расстояние одного очка приблизиться к коллективу из Житомира.
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В прошлом туре "Рух" благодаря голу на 90+2 минуте смог вырвать ничью в матче с "Шахтером" (1:1). Спас команду Роман Дидык. "Полесье" на выезде уступило "Кривбассу" - 1:3.
Поединок первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Рух" - "Полесье" состоится в среду, 04 декабря 2024-го года, в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
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