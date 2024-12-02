Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Могли и второй гол забить". Хавбек Колоса раскрыл секрет ничьей с Динамо
Ковалевский клуб сумел отобрать очки у лидера чемпионата
Скріншот: YouTube-канал УПЛ ТБ
Полузащитник "Колоса" Даниил Алефиренко рассказал о ничьей с "Динамо" (1:1) в матче 15-го тура УПЛ.
"Наша голевая комбинация? Да какая там комбинация, просто я решился на удар. И помог рикошет, после которого мяч залетел прямо в дальний угол ворот. Так что сама комбинация в том эпизоде такая себе была.
После того, как сравняли счет, у нас появилась уверенность, мы стремились забить ещё. Защитники "Динамо" допускали ошибки, поэтому могли и второй гол оформить. Но чего-то нам не хватило.
Во втором тайме уже было сложно. "Динамо" очень хорошая команда, поэтому мы, в основном, выстраивались в обороне и выбегали в контратаки.
"Динамо" - сильный соперник. Знали, как они будут играть — с позиции силы. Поэтому не могу сказать, что "Динамо" нас чем-то сегодня удивило", - сказал Алефиренко.
Популярное сейчас
- Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть
- Динамо и Шахтер потеряли очки, Ливерпуль победил Ман Сити, Реал приблизился к Барсе. Главные новости за 1 декабря
- Отец экс-полузащитника Ливерпуля призвал сына покинуть нынешний клуб, но после удалил комментарий
- Источник назвал единственную команду УПЛ без премиальных. Также у футболистов задержка зарплаты
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Возможно, в этом году уже не сыграет. Физиотерапевт назвал сроки отсутствия лучшего нападающего Бундеслиги