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"Могли и второй гол забить". Хавбек Колоса раскрыл секрет ничьей с Динамо

Премьер-лига

Ковалевский клуб сумел отобрать очки у лидера чемпионата

"Могли и второй гол забить". Хавбек Колоса раскрыл секрет ничьей с Динамо

Скріншот: YouTube-канал УПЛ ТБ

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Полузащитник "Колоса" Даниил Алефиренко рассказал о ничьей с "Динамо" (1:1) в матче 15-го тура УПЛ.

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"Наша голевая комбинация? Да какая там комбинация, просто я решился на удар. И помог рикошет, после которого мяч залетел прямо в дальний угол ворот. Так что сама комбинация в том эпизоде такая себе была.

После того, как сравняли счет, у нас появилась уверенность, мы стремились забить ещё. Защитники "Динамо" допускали ошибки, поэтому могли и второй гол оформить. Но чего-то нам не хватило.

Во втором тайме уже было сложно. "Динамо" очень хорошая команда, поэтому мы, в основном, выстраивались в обороне и выбегали в контратаки.

"Динамо" - сильный соперник. Знали, как они будут играть — с позиции силы. Поэтому не могу сказать, что "Динамо" нас чем-то сегодня удивило", - сказал Алефиренко.

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Источник:
YouTube-канал УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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