"Он не подходит Шахтеру". Лупашко хочет оставить в Карпатах хавбека горняков

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился мнением о полузащитнике Олеге Очеретько, который выступает за львовский клуб на правах аренды из "Шахтера".

- Прогресс Очеретько заметен невооруженным глазом. Вы бы хотели оставить такого игрока на постоянной основе?

- Я бы очень хотел его оставить. Он перспективный игрок, который не подходит сегодняшнему "Шахтеру". Очеретько - универсал, который со временем может сменить позицию. У него очень высокий профессионализм, чего не имеют многие наши игроки, которые не готовы так упорно работать.

Олег показывает пример другим игрокам "Карпат", какой должна быть профессиональная этика, когда надо с себя спрашивать немножко больше, если ты хочешь действительно чего-то достичь, - сказал Лупашко.

В текущем сезоне Очеретько провел 14 матчей за "Карпаты" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его арендное соглашение с "зелено-белыми" истекает 30 июня 2025 года. Контракт с "горняками" действителен до 31 декабр 2027 года.