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"Он не подходит Шахтеру". Лупашко хочет оставить в Карпатах хавбека горняков

Премьер-лига

Он выступает за львовский клуб на правах аренды

"Он не подходит Шахтеру". Лупашко хочет оставить в Карпатах хавбека горняков

Фото: Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился мнением о полузащитнике Олеге Очеретько, который выступает за львовский клуб на правах аренды из "Шахтера".

- Прогресс Очеретько заметен невооруженным глазом. Вы бы хотели оставить такого игрока на постоянной основе?

- Я бы очень хотел его оставить. Он перспективный игрок, который не подходит сегодняшнему "Шахтеру". Очеретько - универсал, который со временем может сменить позицию. У него очень высокий профессионализм, чего не имеют многие наши игроки, которые не готовы так упорно работать.

Олег показывает пример другим игрокам "Карпат", какой должна быть профессиональная этика, когда надо с себя спрашивать немножко больше, если ты хочешь действительно чего-то достичь, - сказал Лупашко.

В текущем сезоне Очеретько провел 14 матчей за "Карпаты" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его арендное соглашение с "зелено-белыми" истекает 30 июня 2025 года. Контракт с "горняками" действителен до 31 декабр 2027 года.

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Владислав Лупашко Шахтер (Донецк) Олег Очеретько Карпаты (Львов)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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fanatSD (донецк)
02.12.2024 в 13:04
лупашко решил?если придёт новый тренер в шахтёр будет решать он
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
02.12.2024 в 13:04
лупашко решил?если придёт новый тренер в шахтёр будет решать он
Ответить
1
1

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