"Если бы мы играли в Европе так, как я с Ингульцом...". Лупашко вспомнил свой опыт работы в предыдущем клубе

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко считает, что он бы пользовался большим спросом, если бы футбольная общественность больше следила за выступлениями "Ингульца" в Первой лиге во время его работы с петровским клубом.

"Между УПЛ и Первой лигой очень большая пропасть. Клубы Первой лиги ставят задачи УПЛ, а развиваться не хотят. Нет инфраструктуры, материальной базы. Начинают играть без ничего. Поставили цель, вышли, а дальше - ничего нет. Нет результата - все бросаем, футбол не интересен.

Работая в той среде, я не понимал, почему так мало обращали на нас внимание. Если бы мы так играли в Европе, у меня бы еще зимой телефон был бы красным от предложений. Я понимал, что что-то не то. Никто не обращал внимания. Пришлось слышать в отношении себя обратную связь, что это работает только в Первой лиге. В УПЛ так играть нельзя, а здесь соперников нет и т.д.

Я понимаю, что не все готовы рискнуть, принимать смелые решения, в отличие от "Карпат". Если бы руководство клуба мыслило линейно, я бы точно сегодня не работал во Львове, а пригласили бы более опытного тренера с гарантией результата", - сказал Лупашко.