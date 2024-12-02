Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если бы мы играли в Европе так, как я с Ингульцом...". Лупашко вспомнил свой опыт работы в предыдущем клубе
Не те обстоятельства
Карпати
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко считает, что он бы пользовался большим спросом, если бы футбольная общественность больше следила за выступлениями "Ингульца" в Первой лиге во время его работы с петровским клубом.
"Между УПЛ и Первой лигой очень большая пропасть. Клубы Первой лиги ставят задачи УПЛ, а развиваться не хотят. Нет инфраструктуры, материальной базы. Начинают играть без ничего. Поставили цель, вышли, а дальше - ничего нет. Нет результата - все бросаем, футбол не интересен.
Работая в той среде, я не понимал, почему так мало обращали на нас внимание. Если бы мы так играли в Европе, у меня бы еще зимой телефон был бы красным от предложений. Я понимал, что что-то не то. Никто не обращал внимания. Пришлось слышать в отношении себя обратную связь, что это работает только в Первой лиге. В УПЛ так играть нельзя, а здесь соперников нет и т.д.
Я понимаю, что не все готовы рискнуть, принимать смелые решения, в отличие от "Карпат". Если бы руководство клуба мыслило линейно, я бы точно сегодня не работал во Львове, а пригласили бы более опытного тренера с гарантией результата", - сказал Лупашко.
Напомним, Лупашко возглавлял "Ингулец" с 2023 по 2024 годы. В прошлом сезоне петровцы стали чемпионами Первой лиги.
Популярное сейчас
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- "Откровенно топит за судей и за одну команду". Капитан Черноморца напал на комментатора матча с Александрией
- Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть
- Динамо и Шахтер буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Отец экс-полузащитника Ливерпуля призвал сына покинуть нынешний клуб, но после удалил комментарий