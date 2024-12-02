  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Стали жертвами нескольких важных ошибок". Оболонь сделала заявление по судейству в матче с Левым Берегом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Стали жертвами нескольких важных ошибок". Оболонь сделала заявление по судейству в матче с Левым Берегом

Премьер-лига

Пивовары представили видеоматериал

"Стали жертвами нескольких важных ошибок". Оболонь сделала заявление по судейству в матче с Левым Берегом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Оболонь" опубликовал видеоматериал, в котором, по мнению клуба, собраны ошибочные решения арбитра матча против "Левого Берега" (1:1).

Отметим, что главным судьей был Александр Шандор.

"ФК "Оболонь" предоставляет видеоматериал в котором собраны ошибочные решения арбитра матча "Левый Берег" - "Оболонь", которые прямо повлияли на ход игры и итоговый счет. Команда "Оболонь" стала жертвой нескольких крайне важных ошибок, которые имели серьезное влияние на результат.

Счет в матче - 1:1. Но был бы этот итог таким, если бы арбитр принимал правильные решения?", - говорится в заявлении клуба.

Читайте такжеЛевый Берег поддержал инициативу Полесья о встрече с Комитетом арбитров УАФ

По теме
yellow-arrow
Лупашко: Ни с одним игроком, которых медиа отправляли в Карпаты, никто не попал
yellow-arrow
Петряк прокомментировал свое скандальное удаление в матче с Александрией
yellow-arrow
"Был убежден, что Рух избежит проигрыша". Пастух высказался о ничьей с Шахтером
Оболонь (Киев) Александр Шандор Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости