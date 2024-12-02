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"Стали жертвами нескольких важных ошибок". Оболонь сделала заявление по судейству в матче с Левым Берегом
Пивовары представили видеоматериал
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" опубликовал видеоматериал, в котором, по мнению клуба, собраны ошибочные решения арбитра матча против "Левого Берега" (1:1).
Отметим, что главным судьей был Александр Шандор.
"ФК "Оболонь" предоставляет видеоматериал в котором собраны ошибочные решения арбитра матча "Левый Берег" - "Оболонь", которые прямо повлияли на ход игры и итоговый счет. Команда "Оболонь" стала жертвой нескольких крайне важных ошибок, которые имели серьезное влияние на результат.
Счет в матче - 1:1. Но был бы этот итог таким, если бы арбитр принимал правильные решения?", - говорится в заявлении клуба.
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