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"Был убежден, что Рух избежит проигрыша". Пастух высказался о ничьей с Шахтером
Львовяне отобрали очки у донецкого клуба
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Евгений Пастух в комментарии Sport.ua рассказал были ли сомнения, что не удастся спастись от поражения в поединке 15-го тура УПЛ с "Шахтером", в котором львовяне сравняли счет в компенсированное время.
"Нет, даже когда уже закончилось основное время я был убежден, что мы избежим проигрыша. Наш напор под занавес матча должен был принести дивиденды.
А начинали мы матч по схеме 5-3-2, действовали цепко у своих владений, за исключением одного игрового эпизода в середине первого тайма, когда после подачи углового ошиблись позиционно. Стопер "горняков" Николай Матвиенко мастерски воспользовался случаем и метко пробил головой.
Чтобы добиться изменений в матче, пришлось перейти на игру с тремя нападающими, высоко встречавшими защитников "Шахтера", препятствуя им делать первую передачу, агрессивнее заиграли на флангах. Эффектными оказались и наши замены. Гол, как говорится, назревал и последнее слово было за нашим Романом Дидиком – 1:1.
Из-за повреждения стопы я не мог помочь "Руху" в предыдущем поединке, но сейчас все хорошо. Дискомфорт не чувствовал, выдержал тот высокий темп, который мы поставили главной задачей. Теперь важно удачно сыграть в пропущенном поединке с "Полесьем" и улучшить свое турнирное положение", - сказал Пастух.
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