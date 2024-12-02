УПЛ. Заря – Карпаты 2:1. Волевая победа с дублем Мичина

В Киеве в матче 15-го тура УПЛ встречались "Заря" и "Карпаты". Команды закрывали последний тур первого круга нынешнего чемпионата.

Неделю назад луганчане впервые в сезоне сыграли вничью. "Заря" на выезде в меньшинстве не смогла удержать победу над "Полесьем". Подвел свою команду опытный Роман Вантух. "Карпаты" в прошлом туре минимально победили "Колос" (1:0), увеличив победную серию на своем поле до трех игр подряд в УПЛ.

Если сравнивать с матчем против "Колоса", то Владислав Лупашко не сделал никаких изменений. У луганчан на позиции Вантуха сегодня сыграл Слесарь.

Команды активно начали встречу, и уже на девятой минуте могли открывать счет гости. После ужасной ошибки Дрышлюка должен был реализовывать выход один на один Очеретько, но переиграть Сапутина он не смог. В середине первого тайма львовяне все же забили. Костенко на левом фланге штрафного обыграл Слесаря ​​и получил по ноге от игрока "Зари". Полегенько ударом по центру переиграл Сапутина - 0:1. Этот гол придал гостям уверенности в собственных силах, а у луганчан ничего не получалось. Мог увеличивать преимущество "Карпат" Невес, но он с выгодной позиции пробил выше ворот. Слишком много ошибались подопечные Бартуловича.

На 27-й минуте наконец-то дождались момента в "Заре", но Яцык из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. После средины тайма активизировались хозяева, но довести атаки до логичного завершения не смогли. Больше голов в первой половине встречи не было.

Сразу после перерыва футболисты "Зари" взяли мяч под свой контроль, но с позиционным футболом ощущались существенные проблемы. А вот львовяне играли гораздо эффективнее и больше создавали моментов. Из пределов штрафной головой пробивал Невес, но удар бразильца парировал Сапутин. Шикарно сегодня играл голкипер "Зари".

У хозяев мало что получалось в заключительной трети поля, но на 69-й минуте они смогли сравнять счет. После передачи Александра Яцыка шикарным ударом из-за пределов штрафной отличился Мичин – 1:1. Не хватило скорости футболистам "Зари" и как только они прибавили, то сразу смогли отличиться.

На 80-й минуте все перевернулось с ног на голову. После розыгрыша углового удар Джордана заблокировал защитник, но первым на добивании оказался Мичин. Хавбек "Зари" забил в пустые ворота – 2:1. Лупашко апеллировал к арбитру, ведь считал, что перед угловым было нарушение правил...

В конце встречи шикарную возможность забить потерял Устименко, с нескольких метров головой пробивший мимо ворот. Как тут можно было не забить, Денис?

Отыграться гости не смогли. Таким образом, "Заря" впервые с конца октября побеждает. Проявили характер подопечные Бартуловича.

Vbet Лига. 15-й тур

"Заря" - "Карпаты" 2:1

Голы: Мичин (69, 80) - Полегенько (20, пен)

"Заря": Сапутин - Жуниньо, Джордан, Башича - Слесарь (Кирюханцев, 46) - Яцык, Мичин (Кораблин, 90), Дрышлюк (Эскинья, 82) - Горбач (Задорожный, 82), Будковский (Гусев, 90+2), Вакула

"Карпаты": Кемкин — Мирошниченко, Педрозо, Бабогло, Полегенько — Альварес — Костенко (Подлепенец, 75), Бруниньо, Чачуа, Очеретько (Стенио, 83) — Невес (Устименко, 75)