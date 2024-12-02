Петряк прокомментировал свое скандальное удаление в матче с Александрией

Полузащитник "Черноморца" прокомментировал свое удаление в матче 15-го тура УПЛ с "Александрией" (0:3).

"Вины с себя не снимаю. Стыдно - прежде всего перед пацанами, которых мы подвели. Матерился, ругался, это - эмоции и моя проблема. Но это происходит со всеми и всегда - почти в каждом матче игроки и судьи говорят на повышенных. И да, арбитры наказывают за это желтыми, но никак не прямыми красными карточками... Выгнать с поля двух игроков за ругань в очень спорных ситуациях - показатель отношения к нашей команде.

И горит именно потому, что опытным футболистам тяжело 15 игр подряд терпеть такой беспорядок. В каждом матче все мелкие фолы, каждая борьба - все в нашу сторону. Плюс - более очевидные моменты с кучей неназначенных пенальти", - сказал Петряк в комментарии ТаТоТаке.