Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петряк прокомментировал свое скандальное удаление в матче с Александрией
Хавбек получил красную карточку за эмоциональную реакцию
Фото: ФК Чорноморець
Полузащитник "Черноморца" прокомментировал свое удаление в матче 15-го тура УПЛ с "Александрией" (0:3).
"Вины с себя не снимаю. Стыдно - прежде всего перед пацанами, которых мы подвели. Матерился, ругался, это - эмоции и моя проблема. Но это происходит со всеми и всегда - почти в каждом матче игроки и судьи говорят на повышенных. И да, арбитры наказывают за это желтыми, но никак не прямыми красными карточками... Выгнать с поля двух игроков за ругань в очень спорных ситуациях - показатель отношения к нашей команде.
И горит именно потому, что опытным футболистам тяжело 15 игр подряд терпеть такой беспорядок. В каждом матче все мелкие фолы, каждая борьба - все в нашу сторону. Плюс - более очевидные моменты с кучей неназначенных пенальти", - сказал Петряк в комментарии ТаТоТаке.
Популярное сейчас
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть
- Отец экс-полузащитника Ливерпуля призвал сына покинуть нынешний клуб, но после удалил комментарий
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Возможно, в этом году уже не сыграет. Физиотерапевт назвал сроки отсутствия лучшего нападающего Бундеслиги