Лупашко: Ни с одним игроком, которых медиа отправляли в Карпаты, никто не попал

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал трансферные слухи относительно львовского клуба.

- "Карпаты" постоянно фигурировали в контексте заинтересованности к трендовым игрокам с украинским паспортом. Вы можете подтвердить или опровергнуть эти слухи?

- Все, о чем писалось ранее, это неправда. Могу ответить так: ни с одной из фамилий, которые звучали в контексте "Карпат", не попал никто.

- То есть интерес к Сарапию, Гуцуляку, Стецькову, Калюжному - это все неправда?

- Да. Ни одна внутренняя информация из клуба наружу не вышла.

- Какие позиции нужно усиливать "Карпатам"?

- Если это будет игрок высокой квалификации и на приемлемых для клуба условиях, мы не откажемся. Мы не хотим приводить 10 новых футболистов. Хватит нескольких исполнителей, но чтобы они были сильнее тех, кто есть сейчас.

Мы можем дать больше шансов молодежи на сборах, активно интегрировать их в нашу систему. Сейчас у нас очень мало "пихача" от старших игроков, никто не клюет за любую ошибку. Это классно, - сказал Лупашко.