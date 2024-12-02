  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Левого Берега: Есть много психологических нюансов, которые давят на команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Левого Берега: Есть много психологических нюансов, которые давят на команду

Премьер-лига

Андрей Якимов проанализировал ничью с "Оболонью"

Игрок Левого Берега: Есть много психологических нюансов, которые давят на команду

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Левого Берега" Андрей Якимов подвел итоги матча 15-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:1).

Читайте такжеУПЛ. Левый Берег - Оболонь 1:1. Окрыленные последние секунды для аистов

"Да, эмоции переполняют, пока трудно комментировать результат. Будем иметь больше информации после анализа игры, подробно разберем ее с тренерами. Считаю, что пропустили досадный гол, но во втором тайме пытались забить и отыграться. Слава Богу, нам это удалось.

Как забил? После углового в штрафной соперника была суматоха, Семенов бил по воротам, мяч отскочил, хорошо, что он услышал мою подсказку. Партнер пропустил мяч и я пробил на силу. Очень надеюсь, что после этого гола наша безголевая серия завершится и дальше будем радовать болельщиков голами. Во время подготовки к матчу в процессе тренировок ничего не меняли, но есть много психологических нюансов, которые давят на команду. Как пример - пенальти в матче с "Рухом". Кажется, арбитра наказали, но нам от этого не легче. Когда терпишь поражение из-за ошибки арбитра, то всю неделю готовишься в плохом настроении, морально это очень давит на команду.

В двух заключительных матчах этой части сезона будем стараться играть на максимум, как сегодня во втором тайме. Сделаем все, чтобы взять как можно больше очков за эти две игры", - сказал Якимов клубной пресс-службе.

Читайте также"Стали жертвами нескольких важных ошибок". Оболонь сделала заявление по судейству в матче с Левым Берегом
По теме
yellow-arrow
Заря - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Игру испортил арбитр. Тренер Черноморца убежден, что клуб должен отреагировать на скандал в Александрии
yellow-arrow
"Не доиграли до конца". Конопля высказался об упущенной победе в матче с Рухом
Оболонь (Киев) Андрей Якимов Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости