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Игрок Левого Берега: Есть много психологических нюансов, которые давят на команду
Андрей Якимов проанализировал ничью с "Оболонью"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Левого Берега" Андрей Якимов подвел итоги матча 15-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:1).
"Да, эмоции переполняют, пока трудно комментировать результат. Будем иметь больше информации после анализа игры, подробно разберем ее с тренерами. Считаю, что пропустили досадный гол, но во втором тайме пытались забить и отыграться. Слава Богу, нам это удалось.
Как забил? После углового в штрафной соперника была суматоха, Семенов бил по воротам, мяч отскочил, хорошо, что он услышал мою подсказку. Партнер пропустил мяч и я пробил на силу. Очень надеюсь, что после этого гола наша безголевая серия завершится и дальше будем радовать болельщиков голами. Во время подготовки к матчу в процессе тренировок ничего не меняли, но есть много психологических нюансов, которые давят на команду. Как пример - пенальти в матче с "Рухом". Кажется, арбитра наказали, но нам от этого не легче. Когда терпишь поражение из-за ошибки арбитра, то всю неделю готовишься в плохом настроении, морально это очень давит на команду.
В двух заключительных матчах этой части сезона будем стараться играть на максимум, как сегодня во втором тайме. Сделаем все, чтобы взять как можно больше очков за эти две игры", - сказал Якимов клубной пресс-службе.
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