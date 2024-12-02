Тренер Черноморца: Будут определенные выводы, но не для заработавших красные игроков

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился мыслями относительно скандального матча с "Александрией" в 15-м туре УПЛ (0:3).

"Во-первых, мы понимаем, что мы хотим играть в футбол. Мы не хотим, чтобы нам помогали и не хотим, чтобы помогали нашему конкуренту или сопернику.

Я считаю, что в первую очередь в первом тайме забит гол после штрафной, потом не дали 100% желтую, а может и красную карточку Беляеву, и это дало такой нерв. Арбитр спровоцировал своими действиями… Я думаю, это фол Беляева на Бутко – чисто желтая. Будь Бутко немного хитрее – мог бы заработать красную для "Александрии". Он капитан, поэтому сразу стал и стал высказывать претензии арбитру.

И еще первая желтая карточка Бутко. Безерра при малейшем контакте в уголовном ныряет и там пошла суета. Там кричали: "Это пенальти", и все пошло от того. Это эмоции, это нормально. Я очень доволен своими ребятами, потому что они играли как одна команда. Да, они не показывали феерический футбол, но это была команда. Согласен, что кто-то может перестроиться, но это футбол. Лучше пусть будет так.