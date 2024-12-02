"Не доиграли до конца". Конопля высказался об упущенной победе в матче с Рухом

Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля оценил ничью в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против "Руха" (1:1).

"Футбол состоит из моментов и мы не доиграли до конца в том моменте.

На левом фланге обыграли ребят в стенку, кто-то не добежал в штрафной площадке. "Рух" в этом момента хотел забить, поэтому и забил", - сказал Конопля.

Напомним, что счет в игре "Рух" сравнял на 90+2 минуте благодаря результативному удару Романа Дидыка.