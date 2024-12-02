  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Не доиграли до конца". Конопля высказался об упущенной победе в матче с Рухом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не доиграли до конца". Конопля высказался об упущенной победе в матче с Рухом

Премьер-лига

Не хватило концентрации

"Не доиграли до конца". Конопля высказался об упущенной победе в матче с Рухом

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською
Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля оценил ничью в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против "Руха" (1:1).

"Футбол состоит из моментов и мы не доиграли до конца в том моменте.

На левом фланге обыграли ребят в стенку, кто-то не добежал в штрафной площадке. "Рух" в этом момента хотел забить, поэтому и забил", - сказал Конопля.

Напомним, что счет в игре "Рух" сравнял на 90+2 минуте благодаря результативному удару Романа Дидыка.
По теме
yellow-arrow
Заря - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Игру испортил арбитр. Тренер Черноморца убежден, что клуб должен отреагировать на скандал в Александрии
yellow-arrow
Тренер Черноморца: Будут определенные выводы, но не для заработавших красные игроков
Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Ефим Конопля
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости