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"Не доиграли до конца". Конопля высказался об упущенной победе в матче с Рухом
Не хватило концентрации
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Правый защитник "Шахтера" Ефим Конопля оценил ничью в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги против "Руха" (1:1). "Футбол состоит из моментов и мы не доиграли до конца в том моменте. На левом фланге обыграли ребят в стенку, кто-то не добежал в штрафной площадке. "Рух" в этом момента хотел забить, поэтому и забил", - сказал Конопля. Напомним, что счет в игре "Рух" сравнял на 90+2 минуте благодаря результативному удару Романа Дидыка.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Бураков
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