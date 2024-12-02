Игру испортил арбитр. Тренер Черноморца убежден, что клуб должен отреагировать на скандал в Александрии

Бурные события первой половины матча в Александрии, где в рамках 15-го тура чемпионата Премьер-лиги "горожане" принимали одесский "Черноморец" (3:0), вызвали резонанс в футбольных кругах. Главный тренер одесситов Александр Бабич на следующий день после игры был хоть и не таким эмоциональным, как на александрийском КСК "Ника", однако своего мнения по поводу неудовлетворительного судейства не изменил.

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- Прежде всего, я считаю, что эмоции нашей команды были оправданы, - сказал наставник "Черноморца". – А вот нецензурной брани, правда, было немного многовато. Что касается случившегося на футбольном поле в александрийском матче, то на мой взгляд, арбитр Александр Омельченко спровоцировал эти действия. Я пересмотрел видео первого тайма матча и вчера, и сегодня утром – как по телевизионной трансляции, так и техническую запись. И могу сказать, что на 16-й минуте был чистый фол на Богдане Бутко, когда он был первым на мяче. Ровно через две секунды после этого фола нам забивают мяч. Но он арбитром не отменяется, как и нет никакого сигнала от ассистентов на VAR, почему-то ничего не увидевших. А второй кричащий эпизод произошел на исходе первых получаса матча, когда чистая желтая карточка (как минимум желтая!) на том же Бутко должна была быть показана игроку "Александрии", прыгнувшему в нашего капитана. После этого Богдан не сдержал эмоций и был наказан. Я все понимаю: это футбол. Однако я считаю, что игру сломал арбитр. Если бы он спокойно вынес предупреждение александрийцу Александру Беляеву и дал свисток в первом моменте, ничего такого, что в итоге произошло, не было бы. Думаю, что был бы интересный матч, ведь настраивались на него и мы, и "Александрия". Было бы больше настоящего футбола. А так…

– Планирует ли клуб принять те или иные меры, связанные с судейством в александрийском матче?

- Я сейчас на нашей клубной базе и по этому поводу еще ни с кем не разговаривал. После тренировки буду созваниваться с руководством. Сто процентов – нужно как-то реагировать, потому что все эмоции, которые выплеснулись в Александрии, накапливались на протяжении всего первого круга. За пятнадцать туров, сыгранных нашей командой в чемпионате, как минимум в семи голевых ситуациях все трактовалось против "Черноморца". Это было, когда нам забивались мячи с нарушением правил, когда на нас нарушались правила и не "ставились" очевидные пенальти. О чем можно говорить, если в ворота соперников не было назначено как минимум четыре одиннадцатиметровых! Подчеркиваю: это моменты, которые были очевидны, явны. Вот так по накопительной все к этому и шло. Что ж, будем разговаривать с руководством нашего клуба о том, чтобы была какая-то реакция. Ибо продолжаться это так дальше не должно.