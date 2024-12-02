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Заключительный матч 15-го тура. Стартовые составы на матч Заря - Карпаты
Стартовые составы команд
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Календарь 15-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Зари": Сапутин, Джордан, Дришлюк, Жуниор, Башич, Слесар, Яцик, Горбач, Мичин, Вакула, Будковский
Запасные: Турбаевский, Мацапура, Тронтель, Нваэзе, Кораблин, Гусев, Эскинья, Хахлев, Кирюханцев, Супряга, Василец, Задорожный
Стартовый состав "Карпат": Кемкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Игорь Невес
Запасные: Кинарейкин, Адамюк, Подлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Шах, Занетти, Сакив
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