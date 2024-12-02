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Заключительный матч 15-го тура. Стартовые составы на матч Заря - Карпаты

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Стартовые составы команд

Заключительный матч 15-го тура. Стартовые составы на матч Заря - Карпаты

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 15-го тура УПЛ закрывается матчем, в котором "Заря" примет "Карпаты".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Зари": Сапутин, Джордан, Дришлюк, Жуниор, Башич, Слесар, Яцик, Горбач, Мичин, Вакула, Будковский

Запасные: Турбаевский, Мацапура, Тронтель, Нваэзе, Кораблин, Гусев, Эскинья, Хахлев, Кирюханцев, Супряга, Василец, Задорожный

Стартовый состав "Карпат": Кемкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Игорь Невес

Запасные: Кинарейкин, Адамюк, Подлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Шах, Занетти, Сакив

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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