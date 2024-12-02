Корниенко: Тете и Марлос и повозили меня хорошо, и злились, когда не могли меня догнать

Защитник " Шахтера " Виктор Корниенко, который сейчас играет в аренде в "Ворскле", вспомнил о работе в донецкой команде с бразильцами.

– В 2022 году из "Шахтера" ушли все бразильцы. Это своего рода стрессовая ситуация для команды. Как это воспринималось в команде? Нет легионеров, соответственно, на украинцев еще больше груз ответственности?

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– Нет, мы все прекрасно понимали и понимаем, что когда были легионеры, то мы думали, что когда они пойдут, то не будет игры. и лучше.

Плюс Игорь Йовичевич, за счет того, о чем мы с вами говорили, сплоченности команды, смог донести до нас то, что нужно верить в себя. И вы сами видели, какие результаты показывала команда с практически украинским составом.

– Первые матчи в основе "Шахтера" вы начинали играть еще при Луише Каштре. Тогда в команде было немало легионеров. Кто из них на тренировках обыгрывал вас чаще всего? А кого, напротив, вы спокойно закрывали?

– Всегда мне приходилось играть на тренировках против Марлоса и Тете. Они играли с правого фланга полузащиты, а я – слева в защите. Больше всего запомнился Марлос: я постоянно злился, когда он меня обыгрывал. Но когда я атаковал, то Марлос не любил отрабатывать в обороне. И тогда уже сердился он. Тете и Марлос и повозили меня хорошо, но и я был на ходу, хорошо бегал и они меня не могли догнать. Любопытно было.