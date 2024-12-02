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Два клуба УПЛ стимулируют соперников Шахтера в матчах чемпионата. Журналист назвал суммы

Премьер-лига
Обновлено

Игорь Бурбас ссылается на неназванного владельца одного из клубов УПЛ

Два клуба УПЛ стимулируют соперников Шахтера в матчах чемпионата. Журналист назвал суммы

shakhtar.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас назвал два клуба УПЛ, которые якобы конфиденциально стимулируют соперников "Шахтера" за положительный результат в матчах против "горняков", хотя это официально запрещено регламентами и уставом УАФ.

"Я недавно общался с владельцем клуба УПЛ, я не имею права называть его имя, но информацию, которую я получил, я должен озвучить.

В кулуарах сейчас ходят разговоры о негласном стимулировании соперников Шахтера двумя клубами УПЛ. С недавних пор "Динамо" очень конфиденциально, потому что это запрещено прямо, это наказывается законом, готово выделять по три миллиона гривен за победу над "Шахтером".

Эти же слухи ходят в контексте другого клуба – это "Полесье", которое якобы дает по 100 тысяч долларов за победу над "Шахтером" и по 50 тысяч долларов – за ничью. Но уровень такой информации очень трудно проверить, поэтому не хочется утверждать это как факт, скорее всего, это можно назвать, как слухи.

Конечно, это информация на уровне слухов, доказательств э тому нет, но если она распространяется на уровне владельцев клубов, то обратить на нее внимание нужно.

Не знаю, есть ли эта информация, но я слышал, что пока что в этом сезоне "горняки" стимуляцию против третьих команд не применяли.

Также мне было интересно, "подвозят" ли под "Александрию", которая с "Динамо" делит 1-2 места в таблице. И мне сказали, что под "Александрию" вообще ничего не стимулируют, так как не считают ее потенциальным конкурентом в борьбе за второе или даже третьем место для того же "Полесья". Считают, что команда Ротаня сама "сдуется" в весенней части сезона", – сказал Бурбас.

Напомним, что сейчас "Шахтер" находится на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая "Александрии" и "Динамо". Подопечные Марино Пушича имеют в активе 30 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Море23 (Одесса)
02.12.2024 в 18:35
И так видно как команды раздвигают перед динамо и до последнего борется с Шахтером
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
02.12.2024 в 18:35
И так видно как команды раздвигают перед динамо и до последнего борется с Шахтером
Ответить
1
0

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