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Бывший тренер Зари посетил матч луганчан против Карпат. ФОТО

Премьер-лига

Патрик ван Леувен посетил матч в Киеве

Бывший тренер Зари посетил матч луганчан против Карпат. ФОТО

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен посетил матч своей бывшей команды – матч 15-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимает "Карпаты".

Ранее голландец небезуспешно возглавлял луганчан, привлекая к себе внимание топ-клубов Украины, в частности - "Шахтера".

Сейчас ван Леувен тренирует "Металлист 1925", у которого уже начался зимний перерыв.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - "Карпаты".

Также на YouTube доступна аудиотрансляция поединка.

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