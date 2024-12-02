Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший тренер Зари посетил матч луганчан против Карпат. ФОТО
Патрик ван Леувен посетил матч в Киеве
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен посетил матч своей бывшей команды – матч 15-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимает "Карпаты".
Ранее голландец небезуспешно возглавлял луганчан, привлекая к себе внимание топ-клубов Украины, в частности - "Шахтера".
Сейчас ван Леувен тренирует "Металлист 1925", у которого уже начался зимний перерыв.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Также на YouTube доступна аудиотрансляция поединка.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть
- УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "Поворознюк видел, сколько усилий было приложено". Лупашко вспомнил свой уход из Ингульца
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн