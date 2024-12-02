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Карпаты с пенальти открыли счет в матче с Зарей. ВИДЕО
Львовяне вышли вперед в середине первого тайма
fckarpaty.org.ua
В заключительном матче 15-го тура УПЛ "Заря" принимает "Карпаты".
На 20-й минуте Слесар в своей штрафной сфолил на Костенко и привез пенальти, который и реализовал Полегенько.
1:0 в пользу львовской команды в середине первого тайма.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - "Карпаты".
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