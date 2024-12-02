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Карпаты с пенальти открыли счет в матче с Зарей. ВИДЕО

Премьер-лига

Львовяне вышли вперед в середине первого тайма

Карпаты с пенальти открыли счет в матче с Зарей. ВИДЕО

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном матче 15-го тура УПЛ "Заря" принимает "Карпаты".

На 20-й минуте Слесар в своей штрафной сфолил на Костенко и привез пенальти, который и реализовал Полегенько.

1:0 в пользу львовской команды в середине первого тайма.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - "Карпаты".

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