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Лупашко: Сейчас, кроме Классического, дерби Карпат и Руха по афише не уступает никому

Премьер-лига
Обновлено

Краткие итоги осенней части сезона от главного тренера Карпат

Лупашко: Сейчас, кроме Классического, дерби Карпат и Руха по афише не уступает никому

Фото - Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел предварительные итоги осенней части сезона для львовской команды.

– Половина дистанции в УПЛ почти пройдена. Какие матчи можете отметить в положительном и отрицательном ключе?

– Лучший – "Левый Берег" (3:0). Худший – "Верес" (0:0).

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– Я ожидал, что вы скажете о дерби с "Рухом".

– Сейчас, кроме Классического, дерби "Карпат" и "Руха" по афише не уступает никому. Трудно было обеим командам два матча такого эмоционального напряжения между собой за короткий срок проводить. Не было такого опыта в плане обновления, подготовки, организации. Нам нужно было через это пройти.

– Какая из команд больше всего запомнилась?

– Все команды, которые наверху. Они действительно выделяются. У них есть чему поучиться.

– В каких аспектах нужно прибавлять "Карпатам"?

– Любая потерянная мелочь может повлиять на итоговый результат. Клуб очень сильно работает над улучшением всех процессов. Качество увеличивается.

– На что может рассчитывать команда в конце сезона?

– Будем стараться качественно подходить к каждому матчу. Увидим, где окажемся через полгода.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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