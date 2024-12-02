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Лупашко: Сейчас, кроме Классического, дерби Карпат и Руха по афише не уступает никому
Краткие итоги осенней части сезона от главного тренера Карпат
Фото - Карпати
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел предварительные итоги осенней части сезона для львовской команды.
– Половина дистанции в УПЛ почти пройдена. Какие матчи можете отметить в положительном и отрицательном ключе?
– Лучший – "Левый Берег" (3:0). Худший – "Верес" (0:0).
– Я ожидал, что вы скажете о дерби с "Рухом".
– Сейчас, кроме Классического, дерби "Карпат" и "Руха" по афише не уступает никому. Трудно было обеим командам два матча такого эмоционального напряжения между собой за короткий срок проводить. Не было такого опыта в плане обновления, подготовки, организации. Нам нужно было через это пройти.
– Какая из команд больше всего запомнилась?
– Все команды, которые наверху. Они действительно выделяются. У них есть чему поучиться.
– В каких аспектах нужно прибавлять "Карпатам"?
– Любая потерянная мелочь может повлиять на итоговый результат. Клуб очень сильно работает над улучшением всех процессов. Качество увеличивается.
– На что может рассчитывать команда в конце сезона?
– Будем стараться качественно подходить к каждому матчу. Увидим, где окажемся через полгода.
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