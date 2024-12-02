Мичин зажигает. Дубль серба вывел Зарю вперед в матче с Карпатами. ВИДЕО

В заключительном матче 15-го тура УПЛ "Заря" принимает "Карпаты".

В первом тайме львовяне открыли счет с пенальти, команды ушли на перерыв со счетом 0:1.

Во втором тайме луганчане постепенно добавляли и все- таки сравняли счет: на 68-й минуте прошла хорошая атаку "Зари", которым идеальным ударом под штангу метров с 20-ти завершил Мичин.

А на 80-й минуте все тот же Мичин вывел луганчан вперед - суматоха после навеса с углового, и серб первый разобрался во вратарской, ногой вколотив в сетку.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Заря" - "Карпаты".