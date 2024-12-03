Хет-трик Твердохлеба, победные дубли Луана и Мичина, фланги Кривбасса и результативные аутсайдеры. Символическая сборная 15-го тура УПЛ

Подходим к финалу первого круга УПЛ сезона 2024/25. В этом году украинским командам осталось отыграть всего два тура. 15-й же тур украинского первенства стартовал с первой победы "Ингульца" Василия Кобина в этой кампании.

А запомнился минувший уик-энд прежде всего неожиданными осечками наших грандов: киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". В свою очередь "Александрия" Руслана Ротаня не промахнулась и одержала уверенную победу.

В центральном же матче тура действующий призер не оставил шансов одному из претендентов на бронзовые медали. Речь, конечно, о противостоянии криворожского "Кривбасса" и житомирского "Полесья". Также свою катастрофическую голевую засуху прервал "Левый Берег", спасшись на последних секундах противостояния с "Оболонью".

В целом же, произвести приятное впечатление сумели исполнители совершенно разных линий. Поэтому, на этот раз предложим достаточно широкую, вариативную и одновременно гибкую формацию. Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 15-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Александр Сапутин ("Заря")

Второе подряд попадание стража ворот луганчан в нашу символическую сборную. После возвращения от перерыва на матчи сборных Александр выдал крутой индивидуальный перформанс в игре с житомирским "Полесьем". На этот раз Сапутин уже тянул все, что видел в поединке против львовских "Карпат" и сделал сразу несколько действительно важных сейвов. В частности, вратарь "Зари" парировал опасные удары Невеса и Полегенько. А пропустил Сапутин только с пенальти. Надежная игра своего первого номера позволила команде Младена Бартуловича добыть очки во втором туре подряд.

Бонусом в эту категорию можно отнести также голкипера "Колоса" Ивана Пахолюка и стража ворот "Ингульца" Алексея Паламарчука. Первый - из 8-ми ударов в створ ворот от динамовцев пропустил лишь один. Вратарь ковалевцев не то, чтобы феерил, но отстоял уверенно и сделал два классных сейва. В свою очередь, представитель команды из поселка Петрово в игре с "Ворсклой" парировал свой очередной пенальти - уже 5-й подряд в этой кампании УПЛ. Что позволило подопечным Василия Кобина завоевать первую победу в кампании.

Центральный защитник: Андрей Якимов ("Левый Берег")

27-летний центрбек "аистов" выступил лидером своей команды в обороне в битве аутсайдеров. Не в последнюю очередь, именно благодаря действиями Андрея, "Левому Берегу" удалось выдержать навал от "Оболони" Сергея Шищенко. А в самой концовке Якимов своим точным выстрелом вообще героически вырвал ничью для команды Виталия Первака. Тем самым прервав ту самую ужасную безголевую серию киевлян в УПЛ, которая длилась более 900 (!) минут чистого игрового времени... Андрей, однозначно, добавит характера нашей символической "солянке".

Центральный защитник: Илир Красничи ("Колос")

Косовский футболист стал одним из создателей сенсационной ничьей с киевским "Динамо". Красничи выглядел надежно и организованно. Илир не проваливался и часто помогал страховать партнеров после давления "бело-синих". К тому же, в одном из эпизодов защитник ковалевской команды совершил и по факту "результативное" спасение - заблокировал удар Буяльского по пустым воротам. Если бы не задорная игра 24-летнего центрбека, все бы могло сложиться по-другому для "Колоса" в матче с лидером турнирной таблицы.

Альтернатива: Андресон Джордан ("Заря"). Представитель "Зари" выиграл большое количество верховых единоборств. В игре со "львами" бразилец был хладнокровным и не делал ошибок в простых ситуациях. Хотя и несколько раз все же позиционно ошибся.

Центральный защитник: Роман Дидык ("Рух")

Замыкает наше трио номинальных центрбеков представитель команды из города Льва. В матче против донецкого "Шахтера" Роман как раз и действовал на этой позиций - над парой центральных защитников. Фактурный Дидык был очень активным в игре с "горняками" Марино Пушича. Мало того, что он показывал себя солидно в обороне. Роман еще и успевал непосредственно подключаться к атакам "Руха". В итоге, как раз гол Дидыка в компенсированное время и принес сенсационную ничью с действующим чемпионом Украины.

Опорный полузащитник: Даниил Ващенко ("Александрия")

19-летний хавбек был призван заменить на ключевой позиции в центре поля дисквалифицированного опытного Калюжного. И нужно отдать должное юному опорнику - он справился с этой задачей на "отлично". Ващенко качественно вошел в игру с одесским "Черноморцем" и провел гол-красавец уже на старте противостояния с теми же "моряками". Как раз после этого команда Александра Бабича, как таковая, окончательно посыпалась. Полетели головы, то есть удаления, а итоговый результат вы и сами знаете... 3:0 - уверенная победа "горожан".

Альтернатива: Владимир Бражко ("Динамо"). Полузащитник "Динамо" классно закатил в правый угол уже на самом старте поединка с "Колосом". Владимир мог спокойно оформлять даже дубль, да и вообще выполнил большой объем черновой работы в игре с ковалевцами. Однако, к сожалению, не сложилось.

Центральный полузащитник: Петар Мичин ("Заря")

Победный дубль в игре с фаворитом и командой, которая находится выше в турнирной таблице. Нужно ли еще что-то добавлять в этом контексте? Обобщая, сербский хавбек солидно отыграл все основное время поединка с "Карпатами", часто оказывался в эпицентре событий и атаковал из глубины. Без всяких сомнений, берем Петара в нашу банду.

Левый фланговый полузащитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Камерунский легионер, благодаря своим достаточно стабильным и ярким выступлениям, является частым гостем наших символических команд. Вот и поединок с житомирским "Полесьем" не стал исключением в этом тенденциозном ряду. Номинально Иван действовал слева в защите, однако традиционно "вспахал" весь свой фланг. При этом, Дибанго был активным как при атаке вражеских, так и при обороне собственных ворот.

Правый фланговый полузащитник: Владимир Белоцерковец ("Ингулец")

Аналогичная история и у представителя "Ингульца". С одним исключением - Владимир как раз тяготел значительно больше к атаке. Продуктивная игра Белоцерковца позволила команде Василия Кобина одержать свою первую победу в текущей кампании украинского первенства. Сам же фланговый полузащитник принял непосредственное участие в этом триумфе, забив третий мяч в ворота полтавской "Ворсклы" на последних минутах.

Левый вингер: Артур Микитишин ("Кривбасс")

На первый взгляд, далеко не самый очевидный герой победного для "Кривбасса" матча с "волками" (прим. - о главной фигуре далее). Однако, именно Артур практически на протяжении всей встречи с житомирянами кошмарил и разрезал своими пасами оборону "Полесья". Сразу четыре (!) ключевые передачи записал на свой счет Микитишин, создав немало проблем подопечным Имада Ашура. И как вишенка на торте - ассист на Твердохлеба.

Правый вингер: Луан Кампос ("Верес")

Дебютный на поприще УПЛ, и при этом победный дубль. Ровенский клуб прогрессирует, а вместе с ним набирает ход и его бразилец. В матче с черкасским ЛНЗ Луан сначала установил паритет на табло, уверенно реализовав 11-метровый удар. А во втором тайме Кампос воспользовался откровенным "привозом" и подарком от грузина Ноникашвили и принес в актив ровенчан очередные три зачетных балла.

"Ложная девятка": Егор Твердохлеб ("Кривбасс")

Вот и он - главный герой сборной 15-го тура. Для Егора даже роль отведена особая. Номинально Твердохлеб действовал как атакующий полузащитник, однако очень часто оказывался как раз в завершающей стадии. Три "автографа" в воротах житомирского "Полесья" не дадут соврать. Этот матч игрок криворожан запомнит на всю жизнь, это точно.

Главный тренер: Василий Кобин ("Ингулец") / Александр Поздеев ("Колос") / Олег Шандрук ("Верес")

Если с первой опцией все максимально понятно - психологическая накачка своих подопечных, что в результате вылилась в первый триумф в сезоне. То со следующими кандидатами все еще интереснее. Не отмечать прогресс ковалевцев и ровенчан в последнее время просто невозможно. Грамотная и методичная работа коуча "Колоса" помогла добыть сенсационную ничью с самим "Динамо" СаШо, а наставник "Вереса" в очередной раз сумел перевернуть игру в свою пользу - в итоге, победа над ЛНЗ. Опять же, уже традиционно, выбор за вами!

Запасные: Иван Пахолюк ("Колос"), Алексей Паламарчук ("Ингулец"), Александр Драмбаев ("Кривбасс"), Андерсон Джордан ("Заря"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Павел Полегенько ("Карпаты"), Валерий Дубко ("Оболонь"), Артем Козак ("Александрия"), Денис Костышин ("Александрия"), Владимир Бражко ("Динамо"), Иван Лосенко ("Ингулец"), Александр Пятов ("Ингулец"), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Даниил Алефиренко ("Колос"), Назар Волошин ("Динамо"), Игорь Невес ("Карпаты").