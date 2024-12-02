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Цыганык: Шовковский 100% остается

Премьер-лига
Обновлено

Увольнять тренера в Динамо сейчас не планируют

Цыганык: Шовковский 100% остается

fcdynamo.com

Новина українською

Руководство "Динамо" после провала команды в группе Лиги Европы не планирует увольнять наставника Александра Шовковского, сообщает журналист Игорь Цыганык.

"Несмотря на результаты в еврокубках, Шовковский остается 100%. У него есть шанс выиграть чемпионат, и это для "Динамо" ключевое. Весна – ключевой момент для Шовковского. Ему не хватает опыта, но если не работать, то и опыта не будет.

Шовковский прошлый чемпионат проиграл весной. Получил опыт, и посмотрим уже новой весной", – сказал Цыганык.

Напомним, что на данный момент "Динамо" делит 1-2 места в таблице с "Александрией" и опережает "Шахтер" на 6 очков.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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