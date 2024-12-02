Цыганык: Шовковский 100% остается

Руководство " Динамо " после провала команды в группе Лиги Европы не планирует увольнять наставника Александра Шовковского, сообщает журналист Игорь Цыганык.

"Несмотря на результаты в еврокубках, Шовковский остается 100%. У него есть шанс выиграть чемпионат, и это для "Динамо" ключевое. Весна – ключевой момент для Шовковского. Ему не хватает опыта, но если не работать, то и опыта не будет.

Шовковский прошлый чемпионат проиграл весной. Получил опыт, и посмотрим уже новой весной", – сказал Цыганык.