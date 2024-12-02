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Защитник Шахтера заявил, что Грузия будет до конца бороться за то, чтобы вступить в ЕС
Как известно, в Грузии сейчас проходят массовые протесты
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Грузинский защитник "Шахтера" Иракли Азаров прокомментировал протесты в Грузии после решения правительства приостановить европейскую интеграцию страны до 2028 года.
"Я читал высказывания Хвичи Кварацхелии по поводу сегодняшней ситуации в Грузии. Полностью его поддерживаю. Грузия будет до конца бороться за то, чтобы вступить в Евросоюз.
То, что сейчас происходит в моей родной стране, очень больно. Я поддерживаю мой народ, уверен, что мы вместе достигнем своей цели и светлого будущего в ЕС", - сказал Азаров.
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