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Хавбек Руха: После первого матча с Карпатами, гуляя по Львову, было немного стыдно выходить в люди
А после КУ игрок уже мог с высоко поднятой головой пройтись
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "
– В этом чемпионате "Рух" впервые встретился с "Карпатами", причем дважды за короткий период. В эмоциональном плане играть такие матчи без опыта тяжеловато?
– У нас впервые был такой опыт. Более опытные футболисты "Карпат" дали понять, что такое дерби. После первого матча, гуляя по Львову, было немного стыдно выходить в люди, а после КУ уже мог с высоко поднятой головой пройтись. Смотришь уверенно людям в глаза, а после поражения в чемпионате остался неприятный осадок.
– На улицах могли подойти и выразить критику?
– Нас еще не так узнают на улицах города, чтобы так подойти и хейтиты. В основном наша аудитория сейчас – дети из академии и наши родные и близкие, которые поддерживают нас каждый матч.
– А как реагируешь на критику в интернете?
– Не принимаю близко к сердцу. Спокойно реагирую.
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