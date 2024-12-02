Хавбек Руха: После первого матча с Карпатами, гуляя по Львову, было немного стыдно выходить в люди

Полузащитник " Руха " Олег Федор высказался о дерби с «Карпатами» в нынешнем сезоне.

– В этом чемпионате "Рух" впервые встретился с "Карпатами", причем дважды за короткий период. В эмоциональном плане играть такие матчи без опыта тяжеловато?

– У нас впервые был такой опыт. Более опытные футболисты "Карпат" дали понять, что такое дерби. После первого матча, гуляя по Львову, было немного стыдно выходить в люди, а после КУ уже мог с высоко поднятой головой пройтись. Смотришь уверенно людям в глаза, а после поражения в чемпионате остался неприятный осадок.

– На улицах могли подойти и выразить критику?

– Нас еще не так узнают на улицах города, чтобы так подойти и хейтиты. В основном наша аудитория сейчас – дети из академии и наши родные и близкие, которые поддерживают нас каждый матч.

– А как реагируешь на критику в интернете?

– Не принимаю близко к сердцу. Спокойно реагирую.