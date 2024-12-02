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Один из клубов УПЛ серьезно недоволен арбитражем в матче с конкурентом. Судейский эксперт разобрал резонансные эпизоды

Премьер-лига

Резонанс в матче Оболонь - Левый Берег

Один из клубов УПЛ серьезно недоволен арбитражем в матче с конкурентом. Судейский эксперт разобрал резонансные эпизоды

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В последнее время все больше звучит претензий клубов к судейскому корпусу. В каждом туре – скандалы, ошибки и недовольство работой арбитров. На сей раз "Оболонь" "выкатила" на всеобщее обозрение ошибки арбитра Шандора в матче против "Левого Берега". Есть ли основания у "пивоваров" быть в роли пострадавших, UA-Футбол попросил разобраться нашего эксперта, экс-арбитра ФИФА Сергея Шебека.

- К сожалению, по тому, что показал клуб "Оболонь", - ошибки Шандора полностью обоснованы. Давайте разберем. На 14-й минуте игрок "Оболони" владеет мячом, устремился в быструю атаку по флангу, но соперник догоняет его и рукой толкает в спину. Арбитр продолжил игру, хотя должен был назначить штрафной удар в сторону "Левого Берега". Почему ассистент не помог арбитру разобраться – загадка, - рассказал эксперт.

- На 90+3-й минуте "Оболонь" сетует, что Шандор назначил угловой, после которого хозяева сравняли счет. И тут у арбитра серьезная ошибка. Он не зафиксировал фол (толчок в спину) со стороны защитника "Оболони". Прими правильное решение – не было бы углового и забитого мяча. Ну и, конечно же, грубейшая ошибка Шандора, когда на 81-й минуте при счете 1:0 в пользу "оболонцев" не поставил пенальти в ворота "Левого Берега". В этом моменте защитник хозяев Якымив борцовским приёмом двумя руками валит на газон Владислава Приймака. Это однозначно пенальти и вдобавок желтая карточка нарушителю. Посмотрите, где находится арбитр: в идеальной позиции, все видит, но не реагирует. Тогда где же VAR? И Деревинский также "ослеп" на какое-то время. Он такой же виновник и нарушитель кодекса чести судейского корпуса, как и арбитр в поле. Ну как вдвоем не видеть такое?, - задается вопросом Сергей Шебек.

- Буквально в предыдущем туре в матче "Полесье" – "Заря" Деревинский не поставил пенальти в ворота луганчан, а VAR-арбитр Омельченко не пришел на помощь. И так по кругу, в каждом туре. За грубые и явные ошибки вместо наказания, получай очередное назначение. Сейчас клубы инициируют встречу с Комитетом арбитров в лице руководителя Монзуль и ментора Риццоли в связи с плохой работой арбитров в УПЛ. Поможет ли? Думаю, нет. Поговорят, поговорят и разойдутся, а все останется на прежнем уровне.

Вспоминаются слова спортивного директора "Оболони" Александра Резниченко, где он в одном из интервью хвалил назначение Монзуль председателем Комитета арбитров. "С приходом Монзуль наше судейство улучшилось", - резюмировал Резниченко. А сейчас улучшилось, когда "Оболонь" часто жалуется на ошибки судей? Вопрос долго зависнет в воздухе, - резюмировал эксперт.

Добавим, что матч между "Оболонью" и "Левым Берегом" в 15-м туре УПЛ закончился со счетом 1:1. Команды конкурируют между собой в борьбе за выживание.

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