Бартулович: Заря всегда была "мужиками"

Тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о волевой победе команды в матче 15-го тура УПЛ с "Карпатами".

- Поздравляю свою команду с очень важной победой для нас. Наконец-то мы проявили характер, чего не хватало нам в матчах против ЛНЗ, против "Кривбасса". Возможно, это не лучшая наша игра, но мы довольны ее итогом.

- Сегодня у вас не было правого защитника. В запасе есть Жан Тронтель, но вышел Слесар, которого вы заменили в перерыве из-за ошибок или он просто же "перегорел". И все равно выпустили не Тронтеля, а Кирюханцева. Почему?

- Всю ответственность беру на себя, потому что это мое решение. Я так решил. Разговаривал с ним. Он молодой парень. Рассчитывали на его активность, на его скорость. Возможно, как вы сказали, он где-то "перегорел". Затем решили выпустить Кирюханцева, потому что у Артема была желтая карточка. Тронтель работает. Все работают. На эту позицию у нас еще есть Кирюханцев, Гусев. Смотрю на работу и принимаю решение.

- В последних матчах вы поменяли основного голкипера.

- У нас были неудачные матчи против ЛНЗ и две игры против "Шахтера". Надо было что-то менять. У нас есть три равноценных вратаря - Сапутин, Турбаевский и Мацапура. Есть конкуренция. Все - талантливые. Каждый ждет своего шанса. Сапутин его получил, и использует. Надеюсь, что он продолжит так работать и дальше.

- Раньше у "Зари" было прозвище "мужики". Сегодня один из болельщиков скандировал именно это слово, потому что "Заря" смогла сделать камбэк. Можно ли сказать, что происходит зарождение новых "мужиков"?

- "Заря" всегда была "мужиками". У нас тоже строится новая команда. Много молодых игроков - Яцык, Горбач, Слесар, Эскинья, Гусев... Надо немного времени. Уверен, что этот характер придет. В игре против "Полесья" он был, сегодня был также. Надо дальше так работать. До паузы еще две важных игры. Надо выигрывать их и подниматься в турнирной таблице. У нашей команды есть большой потенциал.

- В первом тайме вы сыграли немного от соперника, а во втором пытались навязать собственный футбол. Такой был план?

- План был действовать агрессивнее. В первом тайме проигрывали подборы, не было компактности. Полузащитники не всегда успевали на подбор. Во втором тайме действовали компактнее и агрессивнее в атаке.