Лупашко: Хотим, чтобы люди оставляли ребенка, телефон, жену, когда играют Карпаты, и смотрели футбол

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Зарей", в котором его команда проиграла 1:2.

– Счет не соответствует игре. Мы в этом матче доминировали во многих фазах игры с мячом и без него. По количеству касаний в штрафной площадке, ударам, создании голевых моментов…

Это очень хорошо, что мы можем против такой команды играть с позиции силы. Но мы должны закрывать такие матчи. С большим счетом, чем 1:0 и 2:0. У нас есть возможности и очень качественные моменты с позиционных атак. Это говорит о том, что есть понимание между футболистами, качество, но у нас существуют проблемы с качеством завершающей фазы атаки. Количество моментов, которое у нас есть, нужно превращать в качество. Тогда все будет гораздо лучше с нашей стороны.

– Половина чемпионата позади, а Игор Невес еще не забивал. Есть ли доверие к нему?

– Мы видим, что не забивает также Устименко. У нас только два нападающих, третьей альтернативы нет. В принципе, Игорь качественно играет в моментах, но ему просто не везет в завершении атак, не хватает последнего удара. Я сторонник того, что нужно доверять игрокам. Если он в твоей команде, преданно работает и может отвечать нашим требованиям, то мы должны ему доверять, как и другим игрокам.

– Как вам первая половина сезона?

– Команда пытается играть первым номером и дома, и на выезде. Также не следует забывать о том, что "Карпаты" – это команда, недавно игравшая в Первой лиге. Мы хотим, чтобы большинство людей смотрело нашу игру и наслаждалось ею. Это одна из наших глобальных идей. Мы хотим через такое направление перейти к качеству и сделать следующий шаг.

Сейчас наша задача делать так, чтобы наш и нейтральный болельщик получал удовольствие. Как бы ты ни выиграл матч, твои болельщики всегда будут счастливы. А нейтральный скажет прямо, что ему было неинтересно: я не хотел смотреть, я сижу в телефоне параллельно… Вот этого мы не хотим.

Мы хотим, чтобы люди оставляли ребенка, телефон, жену, когда играют "Карпаты", и смотрели футбол. Хочу, чтобы наш болельщик менялся в понимании того, что все измеряется только результатом. Иногда он будет такой, как сегодня, а он очень досадный. Потому что мы сделали сегодня для победы очень много, но мы должны его принять.