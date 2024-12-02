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Полесье закрыло трансфер защитника сборной Албании, - СМИ
Анди Хадрой присоединится к команде зимой
фото из свободных источников
Житомирское "
Как сообщает Sport.ua, Хадрой подписал с "Полесьем" контракт на 3,5 года, который официально вступит в силу с 1 января 2025-го.
За легионера украинский клуб заплатил 150 тысяч евро. Также "Партизани" получит 20% от суммы следующей перепродажи футболиста, если таковая последует.
По условиям трудового соглашения, зарплата албанского защитника в Украине составит 12 тысяч евро в месяц.
Также источник отмечает, что борьбу за футболиста "Полесье" вело буквально до последнего с клубом турецкой Суперлиги. Тот выглядел фаворитом на то, чтобы подписать Хадроя, но буквально в последний момент трансфер албанца в Турцию сорвался, и он принял решение переехать в Украину.
Хадрой сыграл 155 минут в двух матчах за сборную Албании, а также получил вызов на ноябрьские матчи Лиги наций против Чехии и Украины.
К "Партизани" он присоединился в январе 2022-го, а до этого играл за "Бюлис" и "Лячи".
В текущем сезоне он провел 12 матчей за "Партизани", однако в последнее время на поле не выходил, так как албанцы вели по нему переговоры с "Полесьем".
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