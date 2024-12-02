Полесье закрыло трансфер защитника сборной Албании, - СМИ

Житомирское " Полесье " закрыло трансфер 25-летнего албанского фулбека "Партизани" Анди Хадроя.

Как сообщает Sport.ua, Хадрой подписал с "Полесьем" контракт на 3,5 года, который официально вступит в силу с 1 января 2025-го.

За легионера украинский клуб заплатил 150 тысяч евро. Также "Партизани" получит 20% от суммы следующей перепродажи футболиста, если таковая последует.

По условиям трудового соглашения, зарплата албанского защитника в Украине составит 12 тысяч евро в месяц.

Также источник отмечает, что борьбу за футболиста "Полесье" вело буквально до последнего с клубом турецкой Суперлиги. Тот выглядел фаворитом на то, чтобы подписать Хадроя, но буквально в последний момент трансфер албанца в Турцию сорвался, и он принял решение переехать в Украину.

Хадрой сыграл 155 минут в двух матчах за сборную Албании, а также получил вызов на ноябрьские матчи Лиги наций против Чехии и Украины.

К "Партизани" он присоединился в январе 2022-го, а до этого играл за "Бюлис" и "Лячи".

В текущем сезоне он провел 12 матчей за "Партизани", однако в последнее время на поле не выходил, так как албанцы вели по нему переговоры с "Полесьем".